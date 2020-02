Karl Soonpää päevik 16.-21. veebruaril 1940. aastal

16. veebr. Sõna võtsid eile õhtupoolel sots. Johanson, Ruus ja Metslang. Nende kõnedes oli seekord käsitamisel ka maaelu – põllumeeste ja maatööliste küsimused. Ei saa eitada teatavat arusaamist nende poolt sealseist tarvidustest. Johansoni kõnes oli üks kõrvalnoot – andke meile vastutav valitsus –, mis tuletas meelde Vene duuma 1916/17. aasta kõnesid.

Täna Kint vastas Martinsonile ja teistele. Ta süüdistas alguses maminit, et see näitab vähe arusaamist põllum. huvidest ja annab sellele alale vähe summe. Pärast rõhutas ja valgustas õigusega põllum. edusamme viimastel aastatel.

Õhtul Vab. Val. koosolek, kus selgub, et Saksa pretendeerib meie väliskaubanduse täieliku kontrolli õiguse peale. Arvatakse, et see esialgu tuleb tagasi lükata ja katsuda mõjuda mõistuse argumentidega Saksa soovide muutmiseks! Vab. Val. koosolek kuni kl. 21.30.

17. veebr. Reigo kutsus mind osanikuks Lembitu t. 8 majade ostmisel (h. 51.000 kr., kuutulu 660 kr., Ströhmi majad). Ütlesin ära.

Käisime Tooniga [Karl Soonpää abikaasa Antonie – toim.] Draamateaatris "Õnnelikud päevad" vaatamas.

18. veebr. Meil käisid lühikeseks ajaks Pennod ja pr. Sikkar. Õhtul Meritsate pool omavahel (+ 45 X 10).

19. ja 20. veebr. Eelarveläbirääkimised pleenumis. Endiselt räägitakse põllumajandusest ja maa ning linna vahedest. [Majandusminister Leo] Sepp vastab hääs julges stiilis. Manitseb tegudele ja halisemise jätmisele. Pärast [peaminister Jüri] Uluots peab 2 ½-tunnise kõne.

Kella 21 Centumis Käärik, Sooman, adv. Kask ja mina (+ 16 X 25).

21. veebr. Rkt. [Riigikontrolli] eelarve võeti riigivolikogus vastu ilma sõnavõtuta – peale Unti, kes tegi ettepaneku esinduskulude vähendamiseks, mida tegi kõigi keskasutuste juures ja mis igal pool läbi kukkus. Eesti–Läti poksimaavõistlusel võitsid eestlased 6 : 1 – 2 puhast knokki (Raadik ja Kariste), 4 tehnilist k. o. (Trusis, Käbi, Salong ja Linnamägi) ja üks võit 3 : 0 – Everts.

