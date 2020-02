Häirekeskus käivitab uue kriisiinfotelefoni

Häirekeskus käivitab alates kevadest uue kriisiinfotelefoni. Numbrile 1247 on võimalik helistada ööpäevaringselt ning selle eesmärk on hõlbustada inimeste abistamist.

Häirekeskus võttis möödunud aasta kokku ning tunnustas traditsiooniliselt neid lapsi, kes on märganud abivajajat ja silmapaistvalt hästi teinud hädaabikõne, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eelmisel aastal tehti hädaabinumbrile rohkem kui 950 000 kõnet, neist ligi pooled tulid Tallinnast ja Harjumaalt.

Häirekeskusele tekitavad muret inimesed, kes tavaliselt abi ei vaja, kuid helistavad lihtsalt niisama. Statistika näitas, et kümme inimest tegi kokku ligi 11 000 kõnet, kuigi päriselt vajasid nad abi vaid üksikutel juhtudel.

Kevadel käivitab häirekeskus uue kriisiinfo telefoninumbri. Numbrile 1247 on võimalik helistada ööpäev läbi. Inimesed saavad informatsiooni näiteks käitumisjuhiste või oma lähedaste olukorra kohta, kui on tekkinud kriisisituatsioon. Kriisiinfotelefonil on praeguseks juba 80 vabatahtlikku.

"Kui meie partnerasutus - on selleks terviseamet, PPA või näiteks päästeamet - on kuulutanud välja kriisi, siis meie kutsume oma kriisiinfo vabatahtlikud kohale ja käivitame liini. Inimesed saavad siis küsimustega pöörduda ühele numbrile 24/7," selgitas häirekeskuse peadirektor Kätlin Alvela.