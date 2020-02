New Hampshire´i osariigis demokraatide eelvalimistel juhib vasakpoolne kandidaat Bernie Sanders, kes on kogunud 26,0 protsenti toetusest kui loetud oli 90 protsenti häältest.

Teisel kohal on 24,4 protsendiga South Bendi endine linnapea Pete Buttigieg ja kolmandal 19,8 protsendiga Minnesota senaator Amy Klobuchar.

Järgneb Massachusettsi senaator Elizabeth Warren 9,4 toetusprotsendiga. Endine asepresident Joe Biden on alles viiendal kohal 8,4 protsendiga häältest.

Osariigil on oma väiksusest hoolimata Ameerika poliitilisele maastikule tohutu mõju. New Hampshire võõrustab eelvalimisi alati pärast nominatsiooniprotsessi algust Iowas.

USA demokraatide presidendikandidaadiks pürginud tehnoloogiaärimees Andrew Yang teatas teisipäeval loobumisest, kui New Hampshire´i eelvalimistel jäid tema tulemused ilmselgelt kesiseks. Yang loobus, kui osariigis oli loetud 20 protsenti häältest ja ta oli kogunud vaid kolm toetusprotsenti.

Ka USA Colorado senaator Michael Bennet teatas teisipäeval loobumisest, kui New Hampshire´i osariigi eelvalimiste esialgsed tulemused näitasid talle vähest toetust. Üsna hilja valimiskampaaniaga liitunud 55-aastane Bennet lootis edule just New Hampshire´i osariigis.

Bennet esindas mõõdukat tsentristlikku maailmavaadet ja kutsus ka teisi kandidaate oma valimislubadustes reaalsuse piiridesse jääma.

Bennet loobus, kui loetud oli pool häältest ja tema toetusprotsent oli vaid 0,3 protsenti.