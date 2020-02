Kantar Emori poolt mullu novembris läbiviidud küsitluse järgi on Kõlvart ülekaalukalt kõige tuntum pealinna juhtidest. Teisel kohal on abilinnapea Kalle Klandorf, kelle tegevusest on midagi kuulnud 71 protsenti küsitletutest. Kolmandat kohta jagasid samuti abilinnapeana töötavad Aivar Riisalu ja Vadim Belobrovtsev (mõlemad Keskerakond) 57 protsendiga.

Kui linnavalitsuse liikmed on pealinlaste seas üsna tuntud, siis volikogu liikmetega on lood kehvemad. Kõige tuntum poliitik volikogus pole mitte esimees Tiit Terik, kelle tegemistest on midagi kuulnud ainult 20 protsenti küsitletutest, vaid aseesimees Mart Luik (Isamaa), keda teab 35 protsenti tallinlastest. Terikust tuntum on ka teine aseesimees Toivo Tootsen (25 protsenti).

Linnaosade juhtidest on tuntuim Mustamäe vanem Lauri Laats (38 protsenti), kellel järgneb Kesklinna vanem Vladimir Svet (33 protsenti). Ülejäänud linnaosade vanemad jäävad juba tundmatuse piirimaile. Kõige vähem on pealinlased kuulnud Lasnamäe vanemast Andres Väänist ja Haabersti vanemast Andre Hanimäest (mõlemad Keskerakond, mõlemad 6 protsenti). Lasnamäelased teadsid Väänist märksa paremini hoopis Vladimir Sveti (43 protsenti lasnamäelastest).

Tuntus aga ei tähenda ilmtingimata rahulolu tehtuga. Kõige kõrgema hinnangu tehtud tööle ei andnud tallinlased mitte linnavalitsusele, vaid hoopis linnaosavalitsustele.

Poliitilised eelistused muutusid Tallinnas võrreldes aastataguse ajaga nii palju, et Keskerakonna populaarsus on jätkuvalt languses ja Reformierakonna oma tõusus. Kui Keskerakonna poolt hääletanuks küsitluse korraldamise ajal 29 protsenti vastanutest, siis Reformierakonna poolt 20 protsenti. 2018. aastal olid vastavad arvud 37 ja 17 protsenti. Võrreldes 2017. aastaga on Keskerakonna populaarsus langenud 11 protsendipunkti ja Reformierakonna oma tõusnud 9 protsendipunkti.

Tallinlaste rahuloluküsitluse viis Kantar Emor läbi telefoni teel ning sellele vastas 800 inimest vanuses 15 aastat ja rohkem.