Ukraina õpikus ilmunud ajaloolisel fotol on kujutatud ka Keanu Reeves

Ukrainas ilmunud ajalooõpikus teeb ootamatu etteaste USA näitleja Keanu Reeves. Nimelt juhtus nii, et tuntud ajaloolise foto asemel on 10. klassile mõeldud õpikus kasutatud hoopis sama foto põhjal tehtud internetimeemi, kuhu on lisatud näitleja Reeves.

Jutt käib 1932. aasta fotost, kus kujutab New Yorgi pilvelõhkujat 30 Rockefeller Plaza ehitavaid töölisi lõunapausi pidamas ja mille autoriks peetakse praegu fotograaf Charles Clyde Ebbetsit, kirjutavad ajaleht Kyiv Post ja BBC.

Kirjastuse Orion õpikus on aga originaalfoto asemel kasutatud hoopis töödeldud versiooni, kuhu on lisatud ka 12. ehitustööline ehk näitleja Reeves. Näitleja pildi näol on tegu 2010. aasta fotoga, millel Reeves pargipingil võileiba sööb ning mis omal ajal hakkas veebis levima "Kurva Keanu" nime kandva meemina.

Tähelepanuväärne on see, et õpik ilmus juba 2018. aastal ning alles kaks aastat hiljem märgati, et fotoga pole kõik päris korras.

Veelgi kummalisem on see, et kirjastus ja autor andsid juhtunu kohta erinevaid selgitusi. Kui kirjastuse esindaja sõnul olevat tegu äpardusega, siis ajalooprofessor Ihor Štšupaki sõnul oli ta kummalise pildi lisanud õpikusse teadlikult, et uurida, kuivõrd tähelepanelikult õpilased õpitusse süvenevad.

"Kui minuga koos töötanud ja õpikule pilte otsinud disainer näitas mulle seda fotot koos Keanu Reevesiga, ei märganud ka mina esialgu seda detaili," kirjutas ajalooprofessor Facebookis. "Kuid kui ma meemist aru sain, otsustasin ma selle alles jätta."

Štšupaki sõnul soovis ta oma õpikut teha interaktiivsemaks ja sobivamaks moodsa aja lastele, kes "palju ei loe ja eelistavad pilte".

Mõned kommentaatorid neid selgitusi veenvateks ei pidanud ning leidsid, et võltsitud fotode kasutamine kooliõpikutes ei ole sobiv.

Teised aga viskasid sotsiaalmeedias nalja ja avaldasid arvamust, et see tõestab taas kord, et "Keanu Reeves on surematu, kelle välimus ei muutu". See on omakorda viide teistele sotsiaalmeedias levivatele meemidele, kus inimesed on leidnud ajaloolistelt fotodelt ja maalidelt Keanu Reevesi meenutavaid tegelasi.