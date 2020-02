Lumega on kehvad lood nii meil kui Euroopas üldse. Lumised on Alpide ja Tatrate ja ka Skandinaavia mäestike nõlvad. Valge kiht katab ka Rootsi ja Soome põhjaosa. Lõuna poole toovad madalrõhkkonnad järjest sooja juurde.

Lõuna poole toovad madalrõhkkonnad järjest sooja juurde. Ookean on ikka erakordselt mässuline. Harilikult jaanuari algupoolel suudab arktiline külm end kehtestada ja surub lõuna poolt tuleva sooja 40. laiuskraadi taha.

Praegu aga on Atlandi ookean veel vihasemaks muutunud ja jugavoolu turjal kihutavad madalrõhkkonnad ikka Nordkapi poole. Keeriste märatsev jõud on veelgi kasvanud ning tormidest, soojast ja vihmast lähiajal pääsu poole. Praegugi on uued sajupilved Eesti lääneserva jõudnud.

Läheneb madalrõhulohk ja jõuab ööks Eesti kohale. Toob lääne poole põhiliselt vihma, idatiivas on sajus enam lörtsi, aga ka käsikäes vihmaga. Pehme edelatuul ja pilves taevas hoiavad temperatuuri plussis, vaid öö hakul võib Virumaal ja Kagu-Eestis veidi alla 0 langeda.

Päeval triivib madalrõhulohk Peipsi taha, selle järel sajud lahkuvad ja pilvekiht rebeneb Eesti lääneservas, õhtul ka ida pool.

Reede tuleb tõusva õhurõhu foonil selgema taeva ja suurema sajuta ning rahulik. Öö on kargem ja väikeste miinuskraadidega, päev napilt plussis.

Eeloleval ööl sajab mõnes kohas vihma ja lörtsi. Puhub edela- ja lõunatuul 5-11, rannikul iiliti 14 m/s. Õhutemperatuur on -1..+3 kraadi.

Hommik on pilvine. Kord siin, kord seal sajab lörtsi ja vihma. Puhub mõõdukas edela- ja läänetuul. Õhutemperatuur on 0..+2 kraadi.

Homme ennelõuna on pilvine. Sajab vihma ja lörtsi. Pärastlõuna on Lääne-Eestis juba sajuta ja selgemate laikudega. Puhub edela- ja läänetuul 5-11, rannikul iiliti 14 m/s. Õhutemperatuur on +1..+4 kraadi.

Reede on selgem, kargem ja rahulik. Laupäeva öö on ka miinustes ja rahulik. Päeval kruvib tuul tuure ja jõuab sadu, mis algab küll lumena, kuid pöörab varsti vesiseks. Pühapäeval paisub tuul jõuliseks. Sajab nii lörtsi kui vihma. Esmaspäev toob tormi, rohkelt vihma ja sooja.