"Aastase müügitulu vähenemine umbes viiendiku võrra oli ootuspärane ning seda tingituna 2018. aasta erakordselt suurest võrdlusbaasist, mis sisaldas eeskätt mitme väga suure kaubanduskeskuse ehitust Tallinnas ja Riias. Kontserni vähenenud ehituslepingute portfell peegeldab ka olukorda turul: uusi ärikinnisvara objekte ehitatakse vähem kuna konkurents on tihenenud, ehitushinnad tõusnud ja finantseerimistingimused muutunud keerulisemaks," ütles AS Merko Ehitus juhatuse esimees Andres Trink pressiteates.

Võrdluseks kasvasid 2018. aastal ettevõtte müügitulu ja puhaskasum mõlemad aastaga 31,6 protsenti vastavalt 418 ja 19,3 miljoni euroni.

Neljandas kvartalis oli ehitusettevõtte käive 99 miljonit eurot ja puhaskasum 9,3 miljonit eurot, mis on ligi kolmandiku võrra enam kui aasta varem. Neljandas kvartalis kinnisvaraarenduse valdkonna müügitulu enam kui kahekordistus 2018. aastaga võrreldes ning moodustas ligi 47 protsenti kogu kontserni müügitulust.

"Neljas kvartal oli oodatult tugev ning sellele aitas kaasa kontserni ettevõtete meeskondade professionaalne töö ja vastavalt plaanidele valminud korteriarendusprojektid. Meie enda prognoosid said mõnevõrra ületatud tänu mõne korteriarendusprojekti varasemale valmimisele ja ostjate suuremast huvist tulenenud kiiremale korterite müügitempole," ütles Trink.

Hinnakonkurents on Trinki sõnul peatöövõtu turul jätkuvalt tihe. "Aasta puhaskasumi numbrit mõjutas 2018. aastaga võrreldes oluliselt suurem tulumaksukulu seoses dividendide väljamaksmisega," lisas Trink. Kontserni 12 kuu maksueelne kasum oli 20,3 miljonit eurot, kasvades aastatagusega võrreldes 2,8 protsenti.

Kinnisvaraarenduse ärisuuna osatähtsus moodustas neljandas kvartalis ligi 47 protsenti kontserni müügitulust. Valdkonna käive oli neljandas kvartalis 46,5 miljonit eurot ning aasta jooksul kokku kokku 70,1 miljonit eurot. Merko müüs neljandas kvartalis 276 ja aastas kokku 482 korterit ning vastavalt 13 ja 24 äripinda.

"Korteriturg Tallinnas, Riias ja Vilniuses on stabiilne ning meie fookuses on jätkuvalt eeskätt suured arendusalad, kus saame luua tervikliku elukeskkonna ning käivitada ja ehitada arendusprojekte etapiviisiliselt vastavalt nõudlusele," lisas Trink.

2019. aastal investeeris kontsern käivitatud ja juba töös olnud arendusprojektidesse 87,4 miljonit eurot ning alustas Baltikumis kokku 368 uue korteri ehitust. Suuremad projektid on Uus-Veerenni, Lahekalda ja Pikaliiva elukeskkonnad Tallinnas, Gaiļezersi ja Viesturdārzsi arendusprojektid Riias ning Vilneles slenise ja Rinktinės Urbani arendusprojektid Vilniuses.

Neljandas kvartalis olid suuremad töös olevad objektid Eestis Tallinna Sadama D-terminali parkimismaja, Türi Põhikooli, Rakvere Ametikooli õpilaskodu ja Pärnu mnt 186 ärihoone ehitus ning Aaspere-Haljala teelõigu ümberehitus. Lätis olid suuremad töös olevad objektid Pinki koolihoone ja ühiselamu, Lidl logistikakeskuse, Alfa kaubanduskeskuse ja Laima šokolaaditehase ehitus ning Riia Tehnikaülikooli ehitusteaduskonna hoone rekonstrueerimine. Leedus ehitati Neringa hotelli, Quadrum büroohoonet ja Vilniuses erakooli.

AS Merko Ehitus kontserni kuuluvad Eestis AS Merko Ehitus Eesti, Lätis SIA Merks, Leedus UAB Merko Statyba ning Norras Peritus Entreprenør AS. 2019. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 694 inimesele.