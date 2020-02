Tallinnas Pelgulinnas põleb kolmekorruseline puidust kortermaja. 15 inimest on majast evakueeritud ning 12 neist viidi tervisekontrolli. Päästjad leidsid majast ka ühe hukkunu.

Tallinna kiirabi juht Raul Adlas ütles ERR-ile, et kõigi 12 tervisekontrolli viidud inimese seisund on kerge ning enamus neist on tõenäoliselt juba haiglast välja lastud.

Põhja päästekeskuse pressiesindaja ütles ERR-ile, et teade tulekahjust tuli kell 08.04 ning hetkel kustutustööd käivad. Pebre tänava piirkonnas on seoses päästetöödega elektrikatkestus.

Päästjate saabudes olid maja akendest leegid väljas ning tuli oli levinud katuse alla. Inimesed evakueeriti akende kaudu. Esimese korruse põlenud korterist leiti kell 8.59 hukkunud inimene.

Kella 09.40 ajal ütles pressiesindaja, et kohale saabusid ka politsei kriminalistid, kes uurivad tulekahju põhjuseid.

Kuna Pebre tänava majatulekahjust levis ohtralt suitsu, palus päästeamet Pebre, Õle ja Timuti tänava elanikel aknad ja uksed õhukindlalt sulgeda, ventilatsioon välja lülitada ning suitsu sisse mitte minna.

Suits levis ka koolimajja

Ohtlik suits levis ka lähedal asuva Kalamaja põhikooli klassiruumidesse. Kooli direktor Piret Rõõmussaar ütles ERR-ile, et lapsed viidi teisele poole koolimaja, kus suitsu oli vähem, osad lapsed viidi suitsu eest õue. Rõõmussaar märkis, et suits hajus 10-15 minutiga. Siiski kurtsid mõned lapsed kehva enesetunde üle, mille peale kooli meditsiinitöötaja kutsus välja kiirabi, mis viis lapsed haiglasse tervisekontrolli.

Tallinna kiirabi juht Raul Adlas ütles ERR-ile, et Kalamaja põhikoolist viidi lastehaiglasse tervisekontrolli 11 last. "Väljakutse põhjuseks oli kõigil lastel iiveldus ja kõhuvalu," ütles Adlas. Siiski ei saa tema sõnul hetkel kinnitada, et selle põhjustajaks oli Pebre tänava tulekahju suits.

Kella 10.23 ajal teatas päästeamet, et suits enam ümberkaudseid inimesi ei ohusta. Endiselt on tulekolded katusekonstruktsioonide vahel, mida tuleb kustutamiseks lahti võtta. Kustutustööd jätkuvad. Linnaosa valitsusega koostöös hakatakse otsima elupaiku ulualuseta jäänud inimestele.

Põhja päästekeskuse pressiesindaja ütles, et tulekahju haripunktis oli seda kustutamas peaaegu terve Tallinna päästeressurss. Tegemist oli neljanda astme väljakutsega.

Põhja-Tallinna valitsus pakub peavarjuta inimestele majutust

Põhja-Tallinna valitsuse spetsialistid võtsid ühendust põlenud maja elanike ja nende lähedastega ja on neile tuge pakkunud. Põhja-Tallinna vanema Peeter Järvelaidi sõnul on linnaosa valmis kõigile peavarjuta jäänud inimestele ajutist majutust pakkuma.

"Avaldan sügavat kaastunnet hukkunu lähedastele. Praegu tegeleme abivajaduse kaardistamisega. Enamus inimesi, kes viidi tervisekontrolli, viibivad jätkuvalt haiglas, nad on šokis ja alles toibuvad juhtunust. Lageda taeva all ei jää keegi - Tuulemaa 6 sotsiaalmajutusüksuse kriisitoad on valmis neid vastu võtma. Linnaosavalitsus toetab vajadusel kannatada saanuid inimesi ka materiaalselt," ütles Järvelaid.

Ajutise majutuse ja toetuse kohta saab infot Põhja-Tallinna valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna telefoninumbril 645 7087.