Euroopa suurim bussifirma, Saksamaa ettevõte FlixBus kavatseb alustada reise Tallinnast Ida- ja Lääne-Euroopa linnadesse juba 2020. aasta esimeses pooles. Konkurentide teatel on nad uue turuosalise saabumiseks valmis.

Sellel nädalal andis majandusministeerium heakskiidu FlixBus Polska taotlusele avada bussiliinid marsruudil Berliin-Tallinn, Varssavi-Tallinn ja Praha-Tallinn, vahendas ERR-i venekeelne portaal.

"Teeme ettevalmistusi Balti riikides tegevuse alustamiseks," rääkis FlixBusi tegevdirektor Poolas, Ukrainas ja Baltimaades Michal Leman. "Meie peamiseks prioriteediks on liinid, mis ühendavad Tallinna teiste Euroopa pealinnade, näiteks Berliini ja Varssaviga, ja need on plaanis käivitada 2020. aasta esimesel poolel."

LuxExpressi asutaja Hugo Osula ütles, et konkurents bussiturul on Baltimaades väga tugev, vedajaid on palju.

"Liinidega tegelevad lätlased, leedukad ja rahvusvahelised ettevõtted. Kindlasti on järjekordse konkurendi ilmumisel oma roll. Reisijatel on rohkem valikuvõimalusi ja vedajad jätkavad teenuse kvaliteedi parandamise nimel tööd," lausus Osula.

FlixBusi turuletuleku mõjudest hindadele rääkides ütles Osula, et mõne aasta eest üritas Superbus siin odavaid pileteid pakkudes tegutseda, kuid kauaks ta siia ei jäänud.

"Kahtlen, et FlixBus kavatseb siin suure kahjumiga töötada. Investeeringud bussiärisse on väga suured ja kasum väga väike. Pikalt dumpinguga tegelda kindlasti ei õnnestu," sõnas ta.

FlixBus Estonia registreeriti Eestis möödunud aasta lõpus. Selle omanik on Saksa ettevõte FlixBus ning Eesti ettevõtte juhatusse kuulub kaks välismaalast, kellest üks on Poola kodanik Michal Leman.

FlixBus asutati 2013. aastal ja rahvusvahelisel turul hakkas see tegutsema alates aastast 2015. FlixBus sõidab enam kui 2500 sihtkohta 30 riigis.