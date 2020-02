Mitmel pool blokeerisid traktorid teid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Põllumeeste sõnul pitsitavad neid ülemaailmsed eksporditõkked. Tulevikuplaanide tegemist pärsib ka Euroopa Liidu kava vähendada oma abi.

Hispaania põllumajandus on kannatanud ka USA presidendi Donald Trumpi kehtestatud tollimaksude tõttu. Muu hulgas on löögi alla sattunud oliivide ja puuviljade kasvatamine.

Protestijad nõuavad abi nii valitsuselt kui ka Euroopa Liidult. "Tõde on see, et me oleme hämmingus ja tahame, et valitsus ja ühiskond toetaks meid, et saaksime jätkata tööd selle nimel, mis meil on," rääkis üks meeleavaldaja.