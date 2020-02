Swedbanki erinevate pangateenuste kasutamisel esines tõrkeid viimati alles 5. veebruaril. Uus, oluliselt ulatuslikum rike tabas Swedbanki IT-süsteeme möödunud ööl, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eestis töötasid küll kaardimaksed, aga interneti- või mobiilipangas ülekannete tegemine ei olnud võimalik. Osades müügikohtades ei töötanud ka Swedbanki kaardimakseterminalid.

"See oli ka osaliselt, mitte kõikides. Samuti tehakse ulatust veel kindlaks. Üks indikaator on see, palju helistatakse meie nõustamiskeskusesse. Jah, natuke suurem oli kõnede arv, aga see ei olnud väga suur ehk me suutsime päris kiiresti ära lahendada olukorra," rääkis Swedbanki kommunikatsioonijuht Kristiina Herodes.

Eestis suudeti tehniline probleem lahendada vahetult enne tööpäeva algust.

"Mis täpne põhjus oli, seda ei oska veel praegu öelda, põhjuse väljaselgitamine käib. Kindlasti käib see väga põhjalikult, et analüüsida ka tulevikus, et selliseid asju enam ei juhtu. /.../ Küberrünnakut Swedbanki vastu ei olnud," ütles Herodes.

Ka Leedus ja Lätis saadi probleem kontrolli alla, kuid panga koduriigis Rootsis nii hästi ei läinud. Panga e-teenused ei tööta siiani korralikult, õhtupoolikuni ei toiminud ka kaardimaksed.

Tuhanded pahased inimesed kurtsid sotsiaalmeedias, kuidas nende ettevõtted kannavad rahavoo peatumise tõttu kahju. Oli ka neid, kes ei saanudki tööle minna, kuna kaardimakse võimaluseta jäi bensiinipaak tühjaks.

Pahastel rootslastel palub pank kahjudest teada anda ja lubab selle kompenseerida.

Eesti Swedbanki harule ei ole veel kompensatsiooninõudeid laekunud. Kui neid peaks tulema, lahendatakse need juhtumipõhiselt.