Bong Eesti andis töötukassale 48 inimese kollektiivsest koondamisest teada 14. jaanuaril. Ettevõte lõpetab tegevuse märtsis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me peame optimeerima parimal viisil. Meie Kohila ettevõte töötab efektiivselt, siin on väga motiveeritud inimesed. Me oleme nende üle uhked. Kuid arvestades arenguid Euroopa turul ja võttes arvesse seda, et see pole suur ettevõte, on

siinsed tootmismahud liiga väikesed," selgitas Bong Eesti juhatuse liige Krzysztof Kubasiak.

Tema sõnul oli Eesti ettevõte mitu aastat kahjumis.

Bong on juhtiv spetsiaalsete pakendite ja ümbrikute tootja Euroopas. Bong Grupp tegusteb 14 riigis ja annab tööd 1400 inimesele. Kohila tootmine viiakse grupi teistesse ettevõtetesse.

"Osad müüakse mujal ära. Tootmine viiakse ka teistesse tehastesse üle, nii Rootsi kui Poola tehasesse. /.../ Meie tootsime põhiliselt Soome turule, Skandinaaviasse viimastel aastatel," rääkis Bong Eesti tehase juht Taavi Tammearu.

Bongi tootmine asus valla poolt välja arendatud Kohila tööstuspiirkonnas ja kuulus omavalitsuse viie suurema tööandja hulka.

"Tulu kindlasti oli palju nagu igast ettevõttest, kes loob töökohti ja kust tulevad maksud riigile ja vallale ka maksuraha. Selles mõttes numbriliselt ma hetkel ei oska täpselt öelda, aga töötajate arv oli siin ikkagi üsna suur, pigem Kohila suuremate ettevõtete hulgas. Selles mõttes oli see ikkagi märgiline ja tähtis ettevõte," ütles Kohila valla arendusnõunik Herkki Olo.

Bong kasutas suures osas kohalikku tööjõudu. Ettevõtte sulgemine on tööhõive kaotuse mõttes märkmisväärne tervele Raplamaale.

Töötukassa Raplamaa osakonna juht Ilvi Pere ütles, et viimane nii suur koondamine, mis puudutab korraga 50 inimest, jääb Raplamaal aastate taha.

"Iseenesest on Raplamaal olukord selline, kus pigem oodatakse töökäsi. Vaatasin just järele, et tänagi Kohilas, kus ka Bong Eesti tegutseb, on ühel hetkel pakkuda päris mitmeid samasuguseid ameteid nagu oli ka Bong Eestis töötajatel, nii et tasub ringi vaadata," kinnitas Pere.