Laupäeval jõuavad Eestisse sajupilved ja tugev tuul

Laupäeva öösel on pilvisus vahelduv, aga sadu pole. Küll aga tekib kohati udu. Puhub läänekaare tuul 2 kuni 6 meetrit sekundis. Temperatuur on ida pool kuni -5 ja rannikul kuni +1 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on muutlik pilvisus ja sadu veel pole. Samas püsib udu ja on ka jäiteoht. Tugevneb lõuna- ja edelatuul 4 kuni 10, rannikul kuni 14 meetrini sekundis. Temperatuur püsib ida pool veel miinuspoolel, lääne pool on kuni 2 soojakraadi.

Päeval pilvisus tiheneb ja pärastlõunal hakkab saartelt alates vihma ja lörtsi sadama, õhtul tuleb Ida-Eestis sekka ka lund. Valdavalt puhub lõunatuul 5 kuni 12, rannikul kuni 20 meetrit sekundis. Plusskraadid küündivad 1-st 4-ni.

Lähipäevad on soojad, vihmased ja tuulised. Pühapäeva õhtuks on sadu laialdasem ja väheneb alles esmaspäeva pärastlõunal. Nii on teisipäeval veel mitmel pool vihma ja kolmapäeval vaid kohati. Tugev tuul püsib teisipäevani, siis pisut leebub. Tempertuur pole veebruarile kuidagi kohane - esmaspäeval on päevamaksimum 8 soojakraadi.