Hubei provintsivõimude andmetel on viimasest kokkuvõttest saadik surnud 139 inimest ja uusi nakatumisi avastatud 2420. Kogu riigis oli uusi haigestumisi 2541. Mujal Hiinas suri viirusesse veel neli inimest.

Kokku on riigis viirusesse haigestunud 66 492 inimest.

Hubei provintsis asuvast Wuhanist 31. detsembril leitud uus koroonaviirus Covid-19 levib jätkuvalt nii kodu- kui välismaal.

Hiina langetas reedel vahepeal viiruseohvrite arvu, sest 108 viirusesurma oli kaks korda arvestatud. Uus koroonaviirus on nõudnud ka kuue meditsiinitöötaja elu.

Egiptuse tervishoiuministeerium kinnitas reedel esimest uue koroonaviiruse juhtumit Aafrikas.

Hiina hakkas viiruse leviku peatamiseks raha desinfitseerima

Hiina on hakanud uue koroonaviiruse leviku peatamiseks kasutatud paberraha desinfitseerima ja isoleerima, teatasid ametnikud laupäeval.

Pangad desinfitseerivad jüaane ultraviolettkiirguse ja kõrge temperatuuri abil, panevad siis rahatähed 7-14 päevaks hoiule ning lasevad alles seejärel uuesti käibele, teatas Hiina keskpank pressikonverentsil. Hoiustamisaeg sõltub sellest, kui tõsine on epideemia antud piirkonnas.

Epideemia on toonud kaasa ühiskondlike hoonete desinfitseerimise ja inimestevaheliste kontaktide minimeerimise kampaania. Puhastusvahendid ja kirurgimaskid said apteekidest otsa juba esimestel päevadel pärast teateid, et riigi keskosast Wuhani linnast on hakanud levima uus koroonaviirus.

Büroohoonete liftidesse on paigutatud karbid pabertaskurättidega, mida soovitatakse kasutada nupule vajutamiseks. Sõidujagamisfirma Didi sunnib juhte iga päev autosid desinfitseerima.

Hiina keskpanga asepresident Fan Yifei teatas laupäeval, et pankadel soovitatakse, kui vähegi võimalik, klientidele uusi rahatähti anda.

Hubei provintsile, kust viiruse levik alguse sai, anti erandkorras välja nelja miljardi jüaani väärtuses uusi rahatähti, lisas Fan. Sellega loodetakse tagada rahva tervis raha kasutades, sõnas ta.

Paberraha desinfitseerimise mõju ulatus jääb pisut kahtlaseks, sest hiinlased eelistavad viimastel aastatel üha enam mobiilimakseid sularaha kasutamisele. 2017. aasta küsitlusest selgus, et ligi kolm neljandikku Hiina vastajaist tuleks terve kuu toime kasutamata sularaha rohkem kui 100 jüaani.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel võib viirus levida lisaks piisknakkusele ja otsekontaktile nakatunud isikuga ka saastunud esemete kaudu.