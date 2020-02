Pühapäeval saabuv torm vaibub alles teisipäevaks

Pühapäev on tormine, sajab vihma ja lörtsi. Torm vaibub alles teisipäeva hommikuks.

Pühapäeva öö on pilves selgimistega. Sajab vihma ja lörtsi, Ida-Eestis ka lund. Pärast keskööd saju tõenäosus väheneb. Puhub edela- või lõunatuul 5 kuni 11, saartel ja rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kraadist +4 kraadini, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul sajab mitmel pool vähest vihma või lörtsi. Tuul hakkab vaikselt tugevnema ning sooja on kuni 4 kraadi.

Päeval on ilm samuti pilves selgimistega. Kohati sajab vihma ja lörtsi, õhtu poole on sadu aga juba laialdasem. Lõuna- ja edelatuul tugevneb mandril puhanguti 20, saartel ja rannikul aga iiliti lausa kuni 27 meetrini sekundis. Sooja on päevaks oodata 3 kraadist 7 kraadini.

Esmaspäeva öösel saabub tõenäoliselt tormi kulminatsioon ning tuul võib veelgi tugevneda. Ka päev on tormine ning sajune. Pärast lõunat aga loodest alates taevas selgineb ning väheneb ka sajuvõimalus. Sooja on ööpäevaringselt 5 kraadi ümber. Talve mõistes soe on ka teisipäev, mitmel pool sajab vihma, aga vahepeal võib ka veidi päikest näha.