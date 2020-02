Käsitöötudengid tegid põnevaid asju esmapilgul väärtusetust materjalist

Näiteks tegid tudengid ehteid purustatud munakoortest. Mõte kasutada munakoori tuli sellest, kui palju tegelikult seda materjali raisku läheb, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Vaatasin köögist, mis järele jääb ja kuna hotellides jääb hommikusöökidest väga palju munakoori järele, siis otsustasin kasutada munakoori," selgitas tudeng Laura Saks.

Silver Tsupsman tegeleb puutööga ja talle jäid silma selle käigus tekkiv saepuru ja höövlilaastud. Kui saepuru korralikult siduda, saab sellest teha isegi lambi.

"Kaasaegsed LED-pirnid on piisavalt jahedad, et see põlema ei tohiks küll minna," kinnitas Tsupsman selliste lampide tuleohutust.

Epp Klimenko avastas, et munakarpidest saab teha nii nõusid kui ka viimistlusplaate. Lõpuks sai kaunistatud ta enda kodu.

"Lõpuks jõudsin sinnani välja, et kõigist jääkidest, mis mul üle jäid igast protsessist, lõin ma lõpuks seina ja sein endale nii-öelda krohvitud seina paberist," rääkis Klimenko.

Kärol Kaldal oli soov paremini ära kasutada raiumisele määratud kasepuid. Ta tegi kasetohust plaadid, kuid võimalused on laiemad.

"Kasetohtu võiks korjata enne puudelt ära ja siis sellest midagi meisterdada. Vanasti meisterdati kasetohust palju erinevaid asju: toose, karpe, isegi on teada, et indiaanlased on teinud kanuusid kasetohust," rääkis Kalda.

Tudengite tööd jõudsid Haapsalu kolledžis ka näitusele.