Virumaa kortermajades on endiselt probleeme evakuatsiooniteedega

Sel nädalal Virumaal toimunud päästeametnike reidid näitasid, et aastaid kestnud selgitustööst hoolimata on kortermajades endiselt probleeme evakuatsiooniteede asjadest puhtana hoidmisega.

Selleks, et tulekahju korral kortermajades päästetöödeks kasutatavad trepikojad oleksid puhtad, on päästeametnikud teinud palju selgitustööd. Ida päästekeskuse ohutusbüroo peaspetsialisti Irina Beliku sõnul sel nädalal Virumaal toimunud reidid midagi head ei näidanud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"90 protsenti kontrollitud kortermajadest on rikkumistega ja puudustega. Olukord ei olnud nii hea, kui võiks eeldada. Rohkem on rikutud tuleohutusnõudeid põlevmaterjalide hoidmisega ja evakuatsiooninõudeid," nentis päästekeskuse ohutusbüroo peaspetsialist Irina Belik.

Jõhvis kuue korteriühistu juhatusse kuuluv Arkadi Zakarljuka ütles, et päästeametnike reidid on hea võimalus korteriomanikele meelde tuletada, et päästeteede puhtana hoidmine on nende endi huvides.

Zakarljuka tunnistas, et väga lihtne korteriomanikeni seda teadmist viia ei ole. "Me tõesti proovime teha kompromisse ja teha selgitustööd. Elu on näidanud, et trahvidest efektiivsem on suheldes ühise keele leidmine. Lahendusi saab leida vaid üksteisemõistmise ja koostöö kaudu," arvas ta.

Ohutusbüroo peaspetsialisti Irina Beliku sõnul põhjendavad korteriomanikud asjade trepikodadesse viimist tihti sellega, et see ladestamine on ajutine.

"Aga päästeameti jaoks ei ole olemas ajutist nähtust, kuna tulekahju võib tekkida iga hetk ning evakuatsioonitee peab olema puhas ja vaba," rõhutas ta.