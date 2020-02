Tormituul ja vihm jätkuvad ka esmaspäeval

Ööl vastu esmaspäeva on taevas pilves ja sajab vihma. Lõuna- ja edelatuul puhub sisemaal puhanguti 17-20 meetrit sekundis. Saartel ja rannikul ulatuvad tuuleiilid aga kuni kuni 27 meetrini sekundis. Õhusooja on öötundidel 4 kuni 7 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Esmaspäeva hommik on pilves ja vihmane. Tuul on endiselt tormine ning sooja on kuni 6 kraadi.

Päeva esimene pool on pilves ning valdavalt sajab vihma. Pärast lõunat aga sadu ja pilved hõrenevad. Edelatuul siiski veel vaibumise märke ei näita ning tuulepuhangud ulatuvad mandril kuni 22, rannikul 25 meetrini sekundis. Sooja on päeval 5..8 kraadini.

Paistab, et tugev tuul puhub veel ka teisipäeval ning sooja on ööpäevaringselt viie kraadi juures. Vähemalt sajab vihma vaid kohati ja kui hästi läheb, siis ka nädala keskpaik laialdasemat vihmasadu kaasa ei too. Termomeetri näit küll mõnevõrra langeb, kuid jääb valdavalt siiski plusspoolele.