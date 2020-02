Ettevõtte teatel on sel Austraalias ja Uus-Meremaal 828 töötajat ja Tais umbes 1500 töötajat.

GM plaanib Holdeni kaubamärgi tegevuse Austraalias ja Uus-Meremaal lõpetada 2021. aastal. Tais plaanib GM lõpetada Chevrolet kaubamärgi tegevuse tänavu ja müüa Rayongi tehase Hiina autotootjale Great Wall Motors.

"See on suur pettumus," ütles Austraalia tööstusminister Karen Andrews, tuues põhjuseks nii 500 töökoha kadumise kui asjaolu, et valitsust teavitati sellest vahetult enne plaani avalikustamist.

Austraalia tehasetööliste ametiühingu juht Dave Smith oli samuti nördinud.

"Holdeni töötajad arvasid, et halvim on möödas, kuid see polnud nii," nentis ta. "Paljud neist on olnud firmale äärmiselt ustavad pikaajalised töölised. Nad armastasid autotööstuses olemist," ütles ta.

Otsus Tais asuv Rayongi tehas maha müüa võib kohalikele töölistele aga positiivsem uudis olla. Nimelt on Great Wall Motors teatanud, et kavatseb kasutada tehast baasina Kagu-Aasias laienemiseks.