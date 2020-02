Narvas tunnustati politseinikke ja piirivalvureid.

Narvas on kolm suurt politsei- ja piirivalveüksust, mis tegutsevad kohalikus politseijaoskonnas, Narva kordonis ja Eesti suurimas maanteepiiripunktis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Narva raekoja platsil toimunud rivistusel anti tublimatele töötajatele siseministri tänukirjad ning jagati teenistusastmeid.

See polnud esimene kord, kus Ida prefektuur tunnustusürituse soojast saalist tänavale tõi.

"Peamine mõte on tulla näoga rahva poole, näidata inimestele oma traditsioone, sest igal aastal vabariigi aastapäeva paiku me oma tublimaid ergutame. Linna keskel oleme olnud nüüd kolm korda. Loodetavasti see traditsioon jätkub ja loodetavasti näeme veel rohkem linlasi meiega seda päeva tähistamas. Täna oli oluliselt rohkem rahvast kui varasematel aegadel, nii et aitäh, narvakad," rääkis Ida prefekt Tarvo Kruup.