Suusakuurortide pidajad kasutavad äärmuslikke vahendeid, et tuua lund paljastele mäenõlvadele, ei peljata isegi helikopterite kasutamist.

Alpides on suhteliselt kallist lume transpordi viisi sooja talveilma sunnil kasutatud juba mitu aastat, nüüd on see jõudnud ka Prantsuse Püreneedesse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Helikopter toob kõrgematelt nõlvadelt 16 tonni lund, et katta algajatele ja lastele mõeldud laskumisrajad.

Kahetunnine erioperatsioon maksab 5000 eurot ja seda toetab rahaliselt kohalik võim.

Niisugune lumevedu aga vihastab keskkonnakaitsjaid, kuna see kulutab energiat ja teenib vaid kitsa eliidi huve.

Kuurordis, kus helikopter tööd tegi, on 28 suusarajast avatud vaid kuus.