Tartu linna tellitud analüüsis jookseb trammi põhitrass Annelinnast kesklinna ning sealt edasi Maarjamõisa haigla ja Lõunakeskuse poole, sest seal liigub kõige rohkem inimesi. Lisavõimalusena saaks trammi käima panna ka linna tööstusrajoonidesse Ropkasse ja Ravilasse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kogu trammiprojekt läheks maksma üle 300 miljoni euro ning linnal oleks võimalik seda rajada vaid siis, kui kolmveerand rahast tuleks väljast. Trammi arvelt kaotaksid aga autoga liiklejad.

"Kui võrrelda Tallinna trammiga, sest selles töös on võrdlusmomendid sisse toodud, siis ta on laiematel rööbastel, aga põhimõtteliselt samamoodi mõeldud suurema mahuga reisijate veoks kui bussid. Ta võtab kindlasti ruumi ära, sest kui me soovime, et tramm liiguks kiiresti ja regulaarselt, siis ilmselgelt kaob seal suur osa autoliiklust tänavatelt ära. Sellega autokeskkond kaotab, puhtama õhu võidame, see on ka selge," selgitas Tartu linnainsener Mati Raamat.

Ta lisas, et edasi peaksid inimesed ja linnavõim plaani kohta arvamust avaldama, sest nüüd on viis aastat vana idee asjaolud oluliselt selgemad. Tartu abilinnapea Reno Laidre sõnul ei kaalu linn ainult klassikalist rööbastransporti.

"Võimalus on kergrööbastransporti arendada maa peal. See ettepanek linnale tehakse. See saab olema kaunis kulukas ja võib-olla selle kõige suurem miinus ongi see, et tänavaruumis tähendaks olemasoleva auto või bussiliikluse asendamist mingil määral, aga see ei paku meile uut kvaliteeti. Uue kvaliteedi saaksime alternatiivse liikumisviisi linnaruumi sisse tuues. Ja rööbastransport õhus võiks olla üks alternatiiv. See ei hävita linnas ära haljastust ja võimaldab luua otseühendusi ka seal, kus me täna mööda teed liikuda ei saa ehk kui Annelinna poolt, kus meil on üle 30 000 inimese, vaadata kesklinna suunas, oleks võimalik tulla otse üle kanalite ja Emajõe," arutles abilinnapea Reno Laidre (RE).

Tartu linna uus üldplaneering kehtestatakse 2021. aasta sügisel ning eskiisversioon tuleb avalikustada tuleval suvel. Selleks ajaks peab linnal selge olema, kas ja mis kujul üldplaneeringusse kergrööbastransport sisse joonistatakse.