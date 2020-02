Teisipäeva öö on Eestis pilves selgimistega, kohati võib sadada vähest vihma. Edelatuul ulatub 8 kuni 13, puhanguti 15 kuni 20, rannikul kuni 25 meetrini sekundis. Sooja on 3 kuni 5 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on üksikutes kohtades vähese vihmaga. Edelatuul on tugev. Sooja on 4 kuni 5 kraadi.

Päev on pilves selgimistega. Kohati sajab vähest vihma. Puhub edelatuul 7 kuni 12, puhanguti 15 kuni 18, rannikul kuni 22 meetrit sekundis. Sooja on 4 kuni 7 kraadi.

Kolmapäeval jääb põhjast ulatuv madalrõhuala nõrgemaks ja võtab tuulel hoo maha, niiskust tuleb merelt juurde ning juurde tuleb ka jahedamat õhku, selle tõttu sajab koos vihmaga mitmel pool lörtsi. Öösel on keskmiselt sooja 2, päeval 3-4 kraadi.

Neljapäeval sajuvõimalus väheneb ning õhk läheb külmemaks. Õhutemperatuur langeb hommikuks valdavalt miinuspoolele, päeval kõigub 0 kraadi ümber.

Reedene öö algab kuivalt ja miinuskraadidega, pärast keskööd jõuab saartele niiskem ja soojem madalrõhulohk. Vihma- ja lörtsisadu levib mandrile ning sadu läheb sisealadel üle lumeks. Päeval muudab soe õhumass saju kõikjal vesiseks. Ka tuul tõuseb taas.

Laupäev jätkub praeguste prognooside järgi vesiselt ja tormiselt.