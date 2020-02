Mihkelson analüüsis "Ringvaates" oma nimega kimpus olevaid riike

Riigikogu väliskomisjoni aseesimees Marko Mihkelson rääkis "Ringvaates" riikidest, mis on oma nime muutnud või mida on võimalik kutsuda erinevate nimedega.

Mihkelson rääkis Tšehhi Vabariigist, mida 2016. aastast saab rahvusvaheliselt kutsuda ka lühidalt Czechia (Tšehhia). Mihkelsoni sõnul võiks eesti keeles jääda siiski esimese variandi juurde.

Hiljutine nimemuutus puudutab näiteks Põhja-Makedooniat, mis sai selle nime eelmisel aastal. Varem kandis riik nime Endine Jugoslaavia Vabariik Makedoonia.

Samuti tegi Gruusia mõni aasta tagasi kampaaniat, et riiki kutsutaks Georgiaks. Nüüd tahab riik kasutada nimena Sakartvelo. Mihkelsoni hinnangul ei ole Georgia väga võõras, sest inglise keeles riigi nimi just see ongi. Tema ise kasutab nii Gruusiat kui Georgiat.

Svaasimaa leidis paar aastat tagasi, et võiks muuta riigi nime eSwatiniks.