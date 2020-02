Lähipäevil valitsevad jätkuvalt plusskraadid ja sajab

Eriti vihmane oli päev Briti saartel. Lumesadu oli täna Skandinaavia ning Soome põhjaosas, aga ka Karpaatide piirkonnas.

Kolmapäeval hoiab Botnia lahe põhjaosast itta liikuv osatsüklon oma lohu üle Skandinaavia ning lõunaserva üle Baltimaade. Nii sajab Taanis, Lõuna-Rootsis ja Baltimaades lörtsi ja vihma. Üksikuid lume- ja lörtsihooge jagub Rootsi, Norrasse ja Soome.

Neljapäeval tugevneb korraks nõrguke kõrgrõhuhari ja Soomes ning Baltimaades on ilm olulise sajuta.

Saabuv öö on pilves selgimistega kohatise vihma- ja lörtsisajuga. Puhub edelatuul 6-11, puhanguti 14, saartel-rannikul kuni 20 m/s. Temperatuur on vahemikus 1 kuni 4 kraadi.

Hommikul on pilves ja siin-seal sajab vähest vihma või lörtsi. Edelatuul nõrgeneb pisut, puhudes sisemaal kuni 14, rannikul iiliti 18 m/s. Sooja on 2-4 kraadini.



Päeval on enamasti pilves ja ajuti sajab vihma ning lörtsi. Puhub edelatuul 5-11, puhanguti 16 ja rannikul kuni 18 m/s, pärastlõunal tuul nõrgeneb ning õhtul pöördub saartel läände. Sooja on kuni 5 kraadi.

Nädala lõpuni on vaatepilt sama. Neljapäev on pilves selgimistega, kuid ööl vastu reedet jõuab saartele uus sajuala. Laupäeval on pilvine ja sajune, lisaks on rannikualadel taas tugev tuul. Pühapäev on natuke selgem, aga sedagi mitte igal pool. Keskmine temperatuur kõigub öösiti 0 kraadi piirimail, aga päeval jääme kindlasti soojakraadide meelevalda.