ERR Moskvas: tuntud kirjanik ehitab üles uut parteid

Ei Zahhar Prilepin ise ega uue partei teised asutajad ei osanud teisipäeval seletada, millise tõe eest hakkab seisma uus poliitiline jõud ning kuidas uus partei suhtub praegusesse võimu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me ei ole võimu poolt ega vasu, me oleme võimust paremad. Kui teil on vaia kuidagi kirjeldada meie suhtumist võimu, siis võite niimoodi seda teha," ütles politoloog, Tõe Eest ekspertide nõukogu sekretär Oleg Matveitšev.

Parteil ei ole programmi ega regionaalosakondi, kuid on olemas rahvuslik-patriootlik ideoloogia ja raha. See viitab, et kogu projekt võib-olla seotud Kremliga, kuid partei tegijad seda eitavad.

"Ma töötasin presidendi administratsioonis. Ma võin teile öelda, et Kremlis on üks inimene - see on noor neiu -, kes tegeleb kõigi väikeste parteidega Vene Föderatsioonis. Nüüd kujutage endale ette, kuidas see neiu annab käske, ütleb igaühele, mida teha. Äkki siin TASS-is praegu ka hõljub tema vaim ja ütleb meile, mida vastata?" kommenteeris Matveitšev.

Zahhar Prilepin on tuntud mitte ainult oma raamatute pärast, vaid ka Donbassi konfliktis aktiivse osalejana Venemaa poolel. Oma partei eesotsas kavatseb ta jätkata kaasmaalaste kaitsmisega välismaal, kuid palju mõõdukamal viisil.

"Ma ei taha konfliktile minna ega midagi taolist provotseerida. Ma tahan toetuda inimeste arvamustele, kas nad tahavad referendumit, kas nad tahavad meiega liituda või tahavad nad vene kooli. Me oleme demokraadid ja reageerime inimeste soovidele," ütles Prilepin.

Selle aasta septembris kavatseb partei Tõe Eest osaleda kohalikel valimistel ja järgmisel aastal riigiduuma valimistel.