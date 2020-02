India Gujarati osariigis on USA presidendi Donald Trumpi visiidi eel püstitatud kiirustades poole kilomeetri pikkune telliskivisein, mille otstarve on kriitikute sõnul blokeerida vaadet 2000 inimest majutavale slummile.

Trump külastab järgmisel nädalal kahepäevase India-reisi jooksul Gujarati Ahmedabadi linna, et osaleda üritusel, mis kannab nime "Namaste Trump" ("Tervist, Trump"). USA president sõidab mööda slummi kõrval olevat teed koos Gujaratist pärit India peaminister Narendra Modiga.

Uudisteadete kohaselt oli müür algselt kavandatud umbes kahe meetri kõrguseks, kuid pärast ulatusliku avaliku tähelepanu saamist langetati selle kõrgus 1,2 meetrini.

Kõrge valitsusametnik Bijal Patel ütles, et müür ehitati "julgeolekukaalutlustel" ning üldse mitte slummi varjamiseks.

Mitmed poliitilised liidrid kiirustasid müüri rajamist kritiseerima.

Võimud edastasid esmaspäeval väljatõstmisteateid ka kriketistaadioni lähedal teises slummipiirkonnas elavale 45 perele.

Elanikud ütlesid, et neil paluti lahkuda eelseisva ürituse tõttu, kuid linna kodanikuühendus eitas seda.

"Oleme siin elanud viimased 20 aastat ja nüüd öeldakse meile ootamatult, et peame lahkuma, sest üks tähtis riigijuht külastab seda linna vaid ühe päeva jooksul," rääkis elanik Sanjay Patani. "See on ebaõiglane."

Valitsusametnik Kishore Varna ütles, et maa kuulub kodanikuühendusele ja väljatõstmine toimub seaduse alusel. Ta ei öelnud, miks väljasaatmisteated saadeti vaid mõni päev enne Trumpi visiiti.

Trump külastab Indiat 24.-25. veebruaril. Tema visiidi eesmärgiks on kaubandusvaidluste tõttu pingeliseks muutunud suhete rahustamine ning see võib ühtlasi lubada tal enne USA presidendivalimisi kümnete tuhandete Ameerika indialaste hääli endale meelitada.

Kahe riigi vahelised kaubanduspinged on teravnenud peale seda, kui Trumpi administratsioon kehtestas tollid Indiast pärit terasele ja alumiiniumile.

India vastas tollitariifide tõstmisega USA põllumajandustoodetele ja piiravate regulatsioonidega meditsiiniseadmetele. See ajendas omakorda Ühendriike kehtestama vastumeetmeid, sealhulgas eemaldama India aastakümneid kestnud sooduskaubandusprogrammist.