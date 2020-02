Soovitud nõuded kehtiksid kuue kuni üheksa istekohaga sõiduautode juhtidele, selgub Tallinna abilinnapea Andrei Novikovi pöördumisest majandus- ja taristuminister Taavi Aasale.

Nõuete eesmärk oleks vältida juhtide ületöötamist ning seeläbi tagada liiklusohutus. "Tallinna korrakaitseametnikud on täheldanud, et tihtilugu teevad taksojuhid väga pikki päevi, on väsinud ja ületöötanud. Harukordne ei ole parkiv taksojuht, kes autos lihtsalt magab. Pole välistatud, et ületöötamisest tingitud väsimuse tõttu võib juhi tähelepanu liikluses osalemisel hajuda," seisab kirjas.

Eriti murettekitav on Novikovi sõnul olukord niinimetatud platvormipõhist taksoveo teenust osutavate juhtidega. Linnavalitsus pakub välja, et MKM võiks kaaluda mõtet analoogselt bussi- ja raskeveokite juhtide sõiduaja piirangutele näha ette sõidumeeriku kasutamise kohustus taksoveol või kehtestada infoühiskonna teenuse platvormidele kohustuse kontrollida juhi sõiduaega.

Kohaliku omavalitsuse ülesandeks korraldada oma territooriumil ühistransporti, mille hulka kuulub ka taksovedu ning kuigi omavalitsusel on ühistranspordiseaduse kohaselt õigus kehtestada taksoveol kasutatavatele sõidukitele teenuse kvaliteeti, sealhulgas sõitjate mugavust ja keskkonnasäästlikkust tagavad nõuded, ei kohaldu need nõuded platvormitaksodele.

Samuti puudub linnal võimalus sekkuda seadusliku aluseta taksojuhtide ettevõtlusvabadusse või seada piiranguid tegevusalal tegutsemise valikuvabaduse teostamisel. Liiklusseaduss on sätestatud enam kui üheksa inimese veoks kasutatavate sõidukite juhi töö- ja puhkeaja kohustus.

Tallinna munitsipaalpolitsei on 2020. aasta alguse seisuga väljastanud 4083 taksoveoluba, 2215 sõidukikaarti ja 2725 juhi teenindajakaarti.