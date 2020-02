Jää puudumine tuukrite talvist sukeldumisõppust ei takista

Eesti mereväetuukrid sukelduvad neli päeva nädalas, tavaliselt Tallinna lahel. Kord aastas pannakse aga laager püsti mõnes kaugemas Eesti paigas, et varustust testida ja tuukreid treenida, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Sukeldumisega ei ole päris nii nagu rattasõiduga, et kui sa korra oled selgeks saanud, siis ta jääbki. On vaja ikka iga kord käia vee all, erinevatel sügavustel, erinevate rõhkude all, et siis, kui tuleb käsk, oleme valmis sukelduma kuni 55 meetri sügavusele," selgitas mereväe tuukrigrupi ülem Priit Kaasikmäe.

Talvise jäälaagri eesmärk on eeskätt jääalune sukeldumine ja vajadusel ka näiteks jää lõhkamine, kuid talv on soe, jääd pole, seepärast treenitakse veealust navigeerimist.

"Aga Aidus on toredad väljakutsed - siin on piisavalt sügavust ja ilmastiku eest ka piisavalt varjatud, et kasutada seda võimalust ja siin sukelduda," rääkis Kaasikmäe.

Aidu karjääri põhi saadi kätte 21 meetri pealt, kuid kindlasti on endises põlevkivikarjääris ka sügavamaid kohti.

Tuukrite töö on salapärane ja tasub tuukril vaid paati ronida, kui kohe küsitakse, mida ta vee all nägi.

"Standardküsimus on selline, et kui sügaval käinud oled ja mis sa näinud oled. Vastame nagu ikka, et 55 meetrit olen käinud ja põhjas on nagu ikka - kivid, muda, muud ei olegi. Tavaline töö," rääkis miinituuker Artur Zuzjonok.

Iga-aastane tuukrite jäälaager kestab Aidus nädala lõpuni ja seal osalevad mereväe ja päästeameti tuukrid.