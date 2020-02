Neljapäev on peamiselt selge ja rahulik, reedest tõuseb taas tuul ja sajab

Neljapäeva öösel suundub vihma- ja lörtsisajune vöönd üle Eesti ning tekib udu. Puhub edela- ja läänetuul 4 kuni 9, rannikul iiliti 14 meetrit sekundis, pärast keskööd tuul vaibub. Õhutemperatuur langeb -3 kuni +2 kraadini, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on Lääne-Eestis selgemaid laike, ida pool on pilvisem. Virumaal ja kagunurgas sajab veidi lörtsi ja vihma. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on -3 kuni +2 kraadi.

Päeva peale tõmbub taevas selgemaks. Ida-Eestis võib üksikutes paikades veidi sadada. Tuul on lõunani nõrk, pärastlõunal pöördub edelasse ja lõunasse ning tugevneb, õhtul on saartel puhanguid 15 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on +1 kuni +5 kraadi.

Reedel ja laupäeval on Eesti madalrõhkkonna kindlas haardes. Aeg-ajalt liigub üle sajuvööneid, millest tuleb nii lörtsi kui ka vihma. Lõõtsub jõuline edela- ja lõunatuul, eriti laupäeval, mil tormised iilid ulatuvad sisemaal 20, rannikul 27 meetrini sekundis. Ülekaalus on plusskraadid.

Pühapäeval püsib temperatuurikõver üle 0, tuul tõmbub veidi tagasi, sajuhooge on hõredamalt ja harvem.

Vabariigi aastapäevaks peaks tuul loodesse pöörduma, jahedust tooma ja temperatuuri 0 lähedale langetama.