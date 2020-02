EKRE fraktsiooni aseesimees Helle-Moonika Helme ütles ERR-ile, et fraktsioonis ei ole seda küsimust arutatud, aga tõenäoliselt toetab fraktsioon Henn Põlluaasa uuesti kandidaadiks esitamist ja tema jätkamist riigikogu esimehe kohal.

Isamaa fraktsiooni liige Aivar Kokk ütles samuti, et Helir-Valdor Seederi asemele teist kandidaati ilmselt keegi pakkuma ei hakka. "Isamaa kindlasti toetab oma esimeest," ütles ta.

Samas ei ole välistatud, et opositsioon võib esitada vastaskandidaadi ka koalitsiooni riigikogu esimehe kandidaadile. Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni aseesimees Kalvi Kõva ütles, et kuigi sotsiaaldemokraatidel seisavad riigikogu juhatuse valimisi puudutavad arutelud veel ees, siis eeldatavasti konsulteerivad sotsid ka Reformierakonnaga, et esitada opositsiooni kandidaat spiikri kohale.

"Mina olen küll seda meelt, et riigikogu esimehe valimistel tuleks seada üles vastaskandidaat Henn Põlluaasale, kes ei ole oma kõrges ametis sugugi mitte alati väärikalt hakkama saanud," ütles Kõva.

Ilmselt toetavad sotsid aseesimehena suurema opositsioonierakonna Reformierakonna väljapakutud kandidaati, kelleks on ilmselt taas praegune aseesimees Siim Kallas.

Reformierakonna fraktsiooni esimees Kaja Kallas ütles, et erakond pole seda fraktsioonis veel arutanud, aga tõenäoliselt jätkab Siim Kallas. "Mul pole põhjust arvata, et esitaksime kellegi teise, kui Siim Kallase," sõnas Kaja Kallas.

Riigikogu esimehe ja aseesimeeste valimine toimub riigikogus 26. märtsil. Riigikogu liikmed saavad esitada kandidaate esimehe kohale ning aseesimeeste kohtadele. Väljakujunenud tava kohaselt kuulub riigikogu esimehe koht ühele koalitsioonierakonnale ning üks aseesimehe koht samuti koalitsioonierakonnale. Opositsioon saab tavaliselt teise aseesimehe koha.