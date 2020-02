Lääne Elu kirjutab, et Tehva on Läänemaal Lääne-Nigula vallas asuva Kuke küla elanik ning neljapäeval esitab vallavanem Mikk Lõhmus volikogule eelnõu, millega Tehva saab vallavalitsuse liikmeks.

Vallavanem selgitas, et Tehva on seotud nii Kuke küla kui ka Risti kandiga ja võiks olla vallavalitsuses selle piirkonna esindaja. Praegu on vallavalitsuses kaheksa liiget.

Lääne-Nigula vallas elab 7153 inimest. Vallavalitsus asub Taebla alevikus. Vallavolikogu esimees on endine riigikogu liige Neeme Suur (SDE).

Vahepeal Harjumaa koosseisu kuulunud Kuke külast sai 2018. aastal taas Läänemaa osa. Pärast seda sai küla tagasi ka oma ajaloolise nime – Kuke. Teise maailmasõja järel kadus koos paljude väikeküladega ka Kuke küla ja kogu piirkond liideti Rehemäe külaks.