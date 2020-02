Tallinna volikogu sotside fraktsioon valis juhiks Rainer Vakra

Vakra kaitses jaanuaris plagiaadiks tunnistatud bakalaureusetöö asemel edukalt uut. Tallinna Ülikooli akadeemiline komisjon otsustas mullu märtsis ühehäälselt, et Vakra kunagine diplomitöö on suures ulatuses plagiaat ja komisjon tegi rektorile Tiit Landile ettepaneku tema diplom tühistada.

Land otsustas Vakra diplomiõppe diplomi tühistada, kuid jätta talle alles magistridiplomi kui ta kirjutab kahe aasta jooksul uue bakalaureusetöö.

Praegu Euroopa Parlamendi saadiku Sven Mikseri abina töötav Vakra oli aastatel 2005 - 2011 Nõmme linnaosa vanem. Plagiaadiks tunnistatud lõputöö on pärit aastast 2002.

Vakra ütles SDE teatel, et on pärast edukat kaitsmist taas valmis panustama pealinna fraktsiooni eestvedamisse ning peab oma esmakohuseks nõmmekate esindamist.

"Suhtlen Nõmmel elavate inimestega iga päev ning paljud Nõmme elanikud on väga rahulolematud, et linna eelarves ei ole piirkonda suunatud olulisi investeeringuid. Ma üldse ei välista, et Nõmme inimesed jõuavad seisukohale, et iseseisva omavalitsusena tuleks kogukond nii linnaosa majandamise, teedeehituse kui ka koolide ja lasteaedade pidamisega paremini toime kui täna Tallinna koosseisus," ütles Vakra.

Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esimehena tahab Rainer Vakra kindlasti edaspidi rohkem hea seista selle eest, et iga linnaosa elanik saaks kätte just talle olulise teenuse ja ei peaks kinni maksma teiste piirkondade huvisid ja investeeringuid.

"Kas Nõmmel võiks olla oma kohalikest elanikest koosnev volikogu ning kontroll Nõmme elanike makstud maksudest moodustuva eelarve üle? Ma üldse ei välista, et see on teema, millest peaks eelseisva kohalike valimiste kampaania raames tõsiselt rääkima. Minu arvates võiks Nõmme vabalt olla iseseisev omavalitsus nagu Vatikan Roomas," ütles Vakra.

Rainer Vakra kuulub Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda alates 2013. aastast. Tallinna volikogu liige on ta 2017. aastast.