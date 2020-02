Miroslaw Pienkowski Narva ettevõtteid ähvardab pankrot

Miroslaw Pienkowski on Poola päritolu Saksa ärimees, kelle tootmised on alates 1993. aastast koondunud Eestisse, täpsemini Narvatööstuskvartalisse Linda ja Suur-Aguli tänava vahelisele alale. Pienkowski ettevõtete toodang on maailmas tuntud kaubamärgi Trinon Titanium all, kirjutab ajaleht.

2015. aastaks töötas Narvas Pienkowski heaks ligikaudu 300 inimest ning juba siis hakkasid sealsetel firmadel tekkima palga- ja maksuvõlad.

Praeguseks on ainuüksi maksuvõlga viiel Miroslaw Pienkowski Eesti ettevõttel kokku ligi 4,2 miljonit eurot. Ettevõtja ei ole maksu- ja tolliametiga võla ajatamises esialgu kokku leppinud.

Ka Luminori pangal on nelja Pienkowski firma suhtes suured rahalised nõuded, mistõttu pank pankrotiavaldusega kohtusse pöörduski.

OÜ-l MP & Partners Engineering oli 2019. aasta lõpu andmetel 90 töötajat. Selle firma maksuvõlad on praeguseks kokku 1 896 238 eurot, millest üle miljoni on riigile maksmata jäänud sotsiaalmaks. Kaudsete tunnuste põhjal võib öelda, et kui praegu ettevõttes palka makstaksegi, siis kas väikest või ebaregulaarselt.

Ettevõttes OÜ Micro-Fix on viimastel olemasolevatel andmetel 77 töötajat. Kogunenud võlgade summa on 1 511 859 eurot, millest ligi 900 000 eurot on sotsiaalmaksu võlg. Hinnanguline keskmine palk selles ettevõttes jääb miinimumpalga kanti.

Pienkowski Narva kontoris ettevõtja asetäitja ja abilisena tegutsev Diana Bis kinnitas Põhjarannikule, et töö Narva ettevõtetes kulgeb tavarežiimil. "Härra Pienkowski lahendab kõik probleemid, ta teeb selleks kõik vajaliku," sõnas Bis.