Etendusasutuste tegevustoetusest ilma jäänud Vana Baskini teater andis eelmisel reedel kultuuriministeeriumi kohtusse, nõudes muu hulgas, et ka kõigi teiste erateatrite toetused pandaks seisma, kuni nende oma selgeks vaieldakse.

Tallinna halduskohus leidis, et Vana Baskini Teater OÜ esialgse õiguskaitse taotlus jääb rahuldamata. Lühidalt kokku võttes leidis kohus, et isegi kui hiljem peaks Vana Baskini teater kohtus võidu saama, on kultuuriministeeriumil piisavalt raha, et teatri soovitud rahataotlus (58 000 eurot) rahuldada ja see pole alus teiste teatrite väljamaksete peatamisele.

"Kohtule nähtub vastustaja esitatud seisukohast, et juhul, kui kaebaja kaebus kuulub rahuldamisele ja vastustajal tuleb kaebaja tegevustoetuse taotlus rahuldada, on vastustajal olemas piisavad rahalised vahendid, et kaebaja suhtes positiivne rahastamisotsus teha. Seega puudub oht, et teistele toetuse saajatele toetuse väljamaksmise tagajärjel ei ole vastustajal võimalik kaebajale kaebuse rahuldamise korral tegevustoetuse maksmiseks rahastust leida. Seega ei kaasne esialgse õiguskaitse kohaldamata jätmisega kaebajale pöördumatuid tagajärgi ja kaebajal puudub esialgse õiguskaitse vajadus. Juba ainuüksi sel põhjusel tuleb jätta kaebaja taotlus rahuldamata," leidis kohus.

ETV saade "Pealtnägija" teatas kolmapäeval, et kui kohus oleks anndud Vana Baskini teatrile esialgse õiguskaitse, tähendanuks see seda, et kuni kohtuveskid jahvatavad, jäetaks väljamaksed tegemata ka teistele erateatritele.

Kultuuriministeerium selgitas kohtule, et teistele toetuse saajatele raha eraldamine või mitte eraldamine ei saa rikkuda kaebaja subjektiivseid õigusi. Samuti on toetust saanud taotlejatel tekkinud õigustatud ootus haldusakti kehtima jäämise suhtes.

"Vastustaja on välja maksnud toetusi summas 1 125 632 eurot. Toetuse saajad on asunud oma tegevusi ellu viima ja on suure tõenäosusega teinud kulusid. Toetusi on jäänud välja maksta summas 1 036 217 eurot, mis tuleb välja maksta juuni- ja juulikuu jooksul. Teiste isikute suhtes tehtud positiivsete rahastamisotsuste peatamine kahjustaks ebamõistlikult nende huve ja õigusi. Kaebaja taotles taotlusvoorust toetust summas 58 000 eurot. Nimetatud summa ei ole riigieelarvest vastustajale ettenähtud vahendeid arvestades märkimisväärne. Seega puudub kahtlus, et vastustajal on võimalik vajaduse korral teha sellise summa ulatuses kaebaja suhtes positiivne rahastamisotsus," märkis kultuuriministeerium.

Varem sai Vana Baskini teater riigilt toetust suurusjärgus 30 000 eurot aastas, mis moodustas arvestatava osa nende ligi 300 000-eurosest eelarvest. Kuid viimased kolm aastat jäeti taotlus rahuldamata. Alati on Vana Baskini teatri juht Aarne Valmis ja teatritegijad teinud sellest avaliku skandaali, teatrit on toetanud ka osa poliitikuid.

Kultuuriministeerium on tahtnud teatrite raha jagamist aastaid korrastada ehk etendusasutuste seadust muuta, kuid erinevatel põhjustel on see alati takerdunud, sealhulgas seepärast, et teatrid ei ole omavahel kokkuleppele saanud. Nüüd loodab ministeerium, et praegu käivitunud vaidlus aitab aastaid kestnund punnseisu murda ja seadust uuendada.