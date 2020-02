Skandaalne intsident salvestati ka kaamera poolt ning meedias avalikustatud kaadritel on näha, kuidas aukonsul Juri Ihnatko keeldub Ukraina võimuesindajate korraldusi täitmast ja oma autost väljumast. Intsident lõppeb sellega, et korrakaitsjatel tuleb mees autost välja tõmmata, asfaldile suruda ja kinni pidada, vahendas Läti ringhääling.

Ihnatko autost leidsid Ukraina võimuesindajad kokku 6500 pakki salasigarette. Intsident tekitas piiripunktis tunde kestnud järjekorra.

Tähelepanuväärne on ka see, et Ihnatko auto kandis aukonsuli numbrimärke ning mees põhjendas autost väljumisest keeldumist diplomaatilise puutumatusega. Tegelikult aga aukonsulitele diplomaatiline puutumatus ei laiene ning see asjaolu tehti talle kindlasti selgeks ka omal ajal auväärset tiitlit andes.

Läti välisministeerium teatas koheselt, et Ihnatko on aukonsuli ametist vabastatud.

"Me saime sellest teada kohe kui see juhtus, sest saatkond oli asjaga kursis. Me oleme teinud Ukraina võimudega täielikku koostööd. Meid üllatas tõesti ebameeldivalt see juhtum ja see on ka põhjus, miks me kiirelt tegutsesime," selgitas välisministeeriumi kõneisik Janis Bekeris.

Aukonsuliteks on Ukraina kodanikud, kelle pakub välja Ukraina poolt, kuid keda hindab ja kinnitab ametisse Läti. Pärast Ihnatko vallandamist on Lätil Ukrainas tööd jätkamas neli aukonsulit.