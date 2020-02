Mustamäele kerkib pilvelõhkuja

Nordest Kinnisvara ehitab Sääse tänava algusesse piirkonna ilmet muutva 24-korruselise kõrghoone ja laiendab Mustamäe Keskust, et luua täiendavaid meelelahtusuvõimalusi. Arendaja plaanib lisahoonetesse laiendada kinokompleksi, rajada uusi toitlustuskohti ja sportimisvõimalusi, samuti tulevad sinna mängutoad ja -saalid jms. Kõrghoone esimestele korrustele tulevad samuti äripinnad, ülejäänu on elumaja.

Kokku peaks kerkima kolm hoonet: lisaks 24-korruselisele elu- ja ärihoonele veel üks kuuekorruseline ärihoone ning Tammsaare tee 104a aadressile 5-korruseline ärihoone. Viimased kerkivad keskuse praeguse parkla asemele, mis kolib osaliselt maa alla ja osaliselt katusele. Hoonestuse maksimaalne lubatud kõrgus piirkonnas on 110 meetrit.

Detailplaneering on Tallinna linnavolikogus kinnitatud, ees seisab detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise avalik väljapanek ja arutelu Mustamäe linnaosas. Naabruses elavaid puudutatud isikuid teavitatakse sellest tähitud kirjaga.

Varem on kohalikud peljanud parkimiskohtade kadumise pärast, kuid arendaja on neile selgitanud, et parkimiskohti tuleb juurde. Keskuse katusel asuvale sajale parkimiskohale lisandub veel 557 parkimiskohta. Lisaks muretsesid elanikud 2017. aastal korraldatud esimesel avalikul väljapanekul päikesevalguse kadumise pärast. Ka see mure on arendajalt vastuse saanud.

Ehituse valmimise tähtaega ei ole arendaja detailplaneeringu seletuskirjas prognoosinud. Linnakantselei pressiesindaja hinnangul võib see jääda suurusjärgus kolme kuni viie aasta perspektiivi.