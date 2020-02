Eelmine lipp annetati Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustele 2013. aastal, kuid nüüd sai oma lipu Kaitseväe Akadeemia, edastas kaitseväe peastaap.

"Eelmisel ning ka nüüdsel uuel lipul on järjepidevuse näitajana kirjas ühtne lipu kiri "Mente et ense pro patria" ehk "Mõistuse ja mõõgaga kodumaa eest", kuid uus lipp kannab endas just Kaitseväe Akadeemia sümboolikat," ütles akadeemia ülem kolonel Enno Mõts.

Kaitseväe Akadeemia uue lipu vajadus tulenes seoses 2019. aastal läbiviidud Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste (KVÜÕA) ümberstruktureerimisega, mille tulemusel õppeasutuse nimi muudeti Kaitseväe Akadeemiaks (KVA). Seetõttu kehtestati vana sümboolika kehtetuks ning töötati välja uus akadeemia embleem ja lipp.

Uue lipu andis Kaitseväe Akadeemia ülemale üle kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem. "Müstilisel moel aitab lipp kui sümbol selgitada organisatsiooni olemust ning on nii rõõmsatel kui ka rasketel hetkedel pidepunktiks organisatsiooni liikmetele," ütles kindralmajor Herem.

Lisaks kaitseväe juhatajale ja Kaitseväe Akadeemia ülemale lõid naela lipuvardasse ka kaitseministeeriumi kantsler Kristjan Prikk, õhuväe ülem kolonel Rauno Sirk, mereväe ülem kommodoor Jüri Saska, kadetikogu esimees lipnik Mattias Jõgi, major Heino Piirsalu Eesti Reservohvitseride Kogust ning haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Mart Laidmets. Lipu õnnistas kaitseväe peakaplan kolonelleitnant Gustav Kutsar.

Uue lipu lipukangas on ühtset sinist värvi ning lipu mõlemal küljel paikneb akadeemia kuldne embleem, mille kohal asetseb akadeemia moto "Mente et ense pro patria" ehk "Mõistuse ja mõõgaga kodumaa eest". Embleemi all asetseb 1. X 1923, mis on Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste kehtestatud koosseisu rakendamise kuupäev.

Kaitseväe Akadeemia on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere Kaitseväele ning Kaitseliidule.