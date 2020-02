Kaitseväe keskpolügoonil luurekompanii kinteetiliste tegevuste õppe raames toimunud rühma varitsuse õppel harjutasid sõdurid erineva suurusega vastaste üksuste varitsemist.

Luurekompanii ülema kapten Priit Värno sõnul ei teadnud ajateenijad seda, kui suur vastane varitsusse satub ega ka seda, et harjutusel osalevad ka liitlassõdurid. Seetõttu andis üllatusmoment sõduritele tähtsaid õppetunde.

"Hea ja õpetlik on näha vastast, kes on teistmoodi riides ning kelle taktika on natuke teistsugune kui meie endi oma. Ameerika sõdurid on kiired ja agressiivsed ja varitsusvastase tegevuse puhul on see väga efektiivne. Minu sõdurid said hea õppetunni, sest tulid välja kitsaskohad varitsuse ülesehituses ja läbiviimises ning nüüd on hea neid edasi lihvida," üles kapten Värno.

USA üksuse rühmaülem leitnant Travis Moxley rääkis, et eelmise nädala esmaspäeval Eestisse saabunud üksus oli valmis Eesti karmides talveoludes hakkamasaamist õppima. "Lund me paraku ei näinud, aga siiski oleme väga palju uut õppinud – külm ja niiske kliima, raskesti läbitavad metsad on meie jaoks päris uudne kogemus. Ning kõige tähtsam on ikkagi koostöö meie Eesti kolleegide ja sõpradega. See, mida teie ajateenijad suudavad teha pärast mõnekuist väljaõpet, on ikka väga muljetavaldav," ütles leitnant Moxley.

Kokku võttis harjutusest osa pea 100 luurekompanii ajateenijat ning üle 30 kaitseväelase Ameerika Ühendriikide Marylandi rahvuskaardist ja Bosnia ja Hertsegovinast.

Esimesel nädalal õpetasid Scoutspataljoni kaitseväelased kolleegidele USA-st ja Bosnia ja Hertsegoviinast metsas ellujäämist ning külmades tingimustes hakkamasaamist. Ameerika Ühendriikide kaitseväelased osalevad ka esmaspäeval toimuval Vabariigi aastapäeva paraadil.