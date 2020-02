Eksnaise mõrvas süüdistatud Lesotho peaminister viibib välismaal

Thabane poja Potlako Thabane nõunik selgitas, et 80-aastane riigijuht viibi hetkel ravil Lõuna-Aafrika Vabariigis, vahendas BBC.

Ka Thabane praegune naine Maesaiah Thabane on saanud sama juhtumiga seoses mõrvasüüdistuse. Temale esitati süüdistus juba 5. veebruaril.

Thabane on esimene Aafrika riigijuht, keda süüdistatakse ametiajal isiklikku elu puudutavas mõrvas. Juhtum on kahe miljoni elanikuga kuningriiki tõsiselt šokeerinud.

Thabane ise ei ole veel süüdistust kuidagi kommenteerinud. Küll aga teatas ta neljapäeval riigiraadios, et on Lesoohto rahvast truult teeninud ning et kavatseb juulis ameti maha panna oma kõrge vanuse tõttu.

Thabane eelmine naine, 58-aastane Lipolelo Thabane lasti maha pealinn Maserus 20017. aastal ning vaid kaks päeva enne seda, kui Thabanest peaminister sai.

Mõrv leidis aset kõrvalisel teel, mis viis Lipolelo Thabane koju. Politsei kinnitusel oli naist lähedalt tulistatud.

Tähelepanuväärne on see, et mõrv toimus ajal, mil Lipolelo ja Thomase vahel oli käimas kohtuvaidlus abielulahutuse teemal. Ka elas peagi peaministriks saav Thomas Thabane siis juba koos Maesaiah'ga, kuid Lipolelo oli eraldi kohtuvaidluses saavutanud võidu, mis andis talle õiguse esileedi tiitlit kanda.