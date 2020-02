Digitaalsete õppevahendite kasutamine on just sel õppeaastal saanud uue hoo, kui varasügisesel riigihankel tunnistati edukaks kahe õpikeskonna – Opiq ja Foxademy ühine pakkumine. Kahepeale kokku on esindatud viie kirjastuse 160 õpikut. Lepingu järgi saab ligi 140 000 põhikooliõpilast, õpetajat ja tugispetsialisti tasuta kasutada mõlemat keskkonda.

Haridustehnoloogia vallas toimunud muutus näitab, et üksnes paberõpikute ülekandmine digiruumi ei too veel edasiminekut, vaja on moodsat õpianalüütikat ja interaktiivsust. Nii saaks teoks personaliseeritud õpe, mis on üks tänavustest raporti koostajate pakutud märksõnadest.

Tehnoloogiakompassi kasutaja Marit Dremljuga hindas Eesti kooli üle keskmise innovatsioonisõbralikuks.

"Puhtalt selle põhjal, kuidas ma näen, kui uudishimulik on Eesti kool ja kui innovatsioonivalmis ta on oma õpetajatega ja ma kasutan kümnepalli skaalas hinde panemist, siis see oleks kindlasti kuskil kuus-seitse," ütles ta.

Värske raport rõhutab, et üha keerulisem on noorte õppijate tähelepanu võita tavapäraste õpimeetoditega, sest sotsiaalmeedia ja mängud on vaheldusrikka sisu ja kiire tagasissidega õppimisest haaravamad. Nõnda soovitatakse mängustamist, mis õpetaja jaoks tähendab mängu elementide rakendamist mittemängulises keskkonnas

Gustav Adolfi gümnaasiumi haridustehnoloog Ingrid Maadvere hinnangul hakkavad uuendusi kiiremini kasutama kogenud õpetajad.

"Mina haridustehnoloogina puutun kokku nii noorte kui vanade õpetajatega, ja ma pean ütlema, et kõige altimad uuendustele tavaliselt on ikkagi sellised, kellel pedagoogiline pool ja aine on juba selge. Need, kes ülikoolist tulevad, nemad natukene otsivad ja on hirmul, aga need, kes ennast hästi tunnevad ja kellel võiks öelda, et võib-olla on natukene igav hakanud – vaat nende jaoks on see väljakutse," rääkis Maadvere.