Lõuna prefektuuri operatiivjuhi Margus Sassi sõnul teatati häirekeskusele kell 2.47, et Valgas Savi tänaval lõi meesterahvas noaga teist meest. Raskelt kannatada saanud 55-aastane mees suri haiglas.

47-aastase mehe, keda on alust rünnakus kahtlustada, pidas politseipatrull kinni sündmuskoha lähedal. Teada on, et mehed olid omavahel tuttavad.

Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel, algatatud on kriminaalmenetlus.