Torm võib veetaseme läänerannikul kriitilise piirini kergitada

Sünoptik Silve Grabbi-Kaiv rääkis ERR-ile, et laupäeval ja eeloleval ööl tuleb tormine ning alates keskpäevast tugevate sajuhoogudega ilm. Lisaks tingib õhurõhu kiire langus ja tugev edelatuul õhtuks läänerannikul veetaseme kriitilise piirini või üle selle tõusmist.

Pärnu lahes on praeguste prognooside kohaselt veetase õhtul tõusmas 180-200 sentimeetrit üle keskmise.

Öösel pöördub Soome lahel tuul läände ja ka Narva-Jõesuus on oodata veetaseme kriitlise piirini tõusmist.

Laupäeval on pilves ilm. Vihma- ja lörtsisadu laieneb Lääne-Eestist üle maa. Keskpäevast alates on sadu mitmel pool tugev. Puhub lõuna- ja edelatuul 8-13, puhanguti 17-23 meetrit sekundis, rannikul 14-20, puhanguti kuni 27, Saaremaal kuni 30 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2-6 kraadi.

Tallinna-Pärnu joonest ida pool, kus sadu tuleb pärastlõunal enamasti tiheda lörtsina, langeb õhutemperatuur nulli kraadi ümbrusesse ja teeolud muutuvad talviseks, nähtavus halvaks.

Eeloleval ööl püsib ilm tormine, paljudes kohtades sajab vihma ja lörtsi. Öö hakul on sadu Ida-Eestis mitmel pool tugev, kuid jääb vastu hommikut harvemaks. Puhub edela- ja läänetuul 8-13, puhjanguti 17-21 meetrit sekundis, rannikul 14-20, puhanguti kuni 27, põhjarannikul kuni 30 meetrit sekundis, kuid hommikuks tuul nõrgeneb.

Õhutemperatuur on eeloleval ööl 0-4 kraadi.