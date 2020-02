Laupäeva õhtuks võib tugev edelatuul Eesti läänerannikul veetaseme kriitilise piirini või üle selle tõsta. Päästeamet koondas Pärnusse staabi, et olukorda jälgida ja võimalikke probleeme lahendada.

Kella 21:00 seisuga oli ilmateenistuse andmetel Pärnus veetase 163, Haapsalus 125 ja Roomassaares 107 sentimeetrit üle Amsterdami nulli.

Kella 22:00 seisuga oli Pärnus veetase kerkinud vaid sentimeetri võrra, Roomassaares aga langenud kahe sentimeetri võrra. Haapsalus oli veetase 130 sentimeetrit.

Kell 23:00 oli Pärnus veetase juba langenud, ilmateenistuse andmetel oli see 149 sentimeetrit üle Amsterdami nulli. Roomassaares oli tase 99 sentimeetrit. Haapsalus oli veetase 132 sentimeetrit.

Pärnus on kriitiliseks piiriks 180, Haapsalus 160 ja Kuressaares 170 sentimeetrit üle Amsterdami nulli.

ERR-i Pärnu korrespondent Ester Vilgatsi sõnul on rahvast vaatamata päästeameti hoiatustele palju randa kogunenud. "Rahvas koguneb randa, sest on mida vaadata. Katastroofiturism õitseb, ja kui me rannas käisime, siis ei olnud autot kuhugi parkida. Praeguseks on politsei sinna märgid pannud," rääkis Vilgats "Aktuaalses kaameras".

Tegu on tõeliselt tugeva tuulega, mida lähiaastatest ei meenu ning lained on samuti tavapäratult kõrged, kirjeldas Vilgats olukorda.

"Päris tänavatele pole vesi tulnud, aga päästeamet on öelnud, et hullem on veel ees. Meeldiv siin praegu ei ole," ütles Vilgats.

Kui õhtutundidel veetase Pärnus langes, siis enne kella üheksat hakkas see taas tõusma. Päästekeskuse staabi juht Vaiko Vatsfeld märkis, et prognoosi järgi jõuab veetaseme haripunkt kätte laupäeva õhtul kell 22 või 23, siis peaks tase stabiliseeruma ning pühapäeva varahommikul hakkama langema.

Haapsalus on ERR-i korrespondent Juhan Hepneri sõnul õhtul kell 21 veetase jäänud püsima. Kuivõrd Väikese viigi ümbruses oli tormituriste liiga palju, sulges politsei sealsed tänavad. Hepneri sõnul praegu üleujutuste ohtu pole, kuid päästeamet on kohe valmis aitama, kui vesi peaks elumajadesse tungima.

ERR-i Saaremaa korrespondent Margus Muld ütles kell 21, et veetase Roomassaares on hakanud langema ning vesi on taas merre tagasi voolamas.

Pärnu linnavalitsus paigaldas mere- ja jõeäärsetele tänavatele sissesõitu keelavad liiklusmärgid, et autoga sõitjad ohtu ei satuks.

Sissesõidu keelumärgid pandi tänavatele, mis jäävad Tammsaare puiesteest mere poole, Munamäe nurga juurest Viikingi poole, Remmelga ja Esplanaadi tänava ning Mere puiestee ristmikust mere (Ammende villa) poole, Merekalda tänavale ja Kaubasadama teele. Kui merevesi peaks veelgi tõusma, võidakse liiklust piirata ka Audru osavallas, teatas linnavalitsus.

Politseinikud peavad hakkama saama nii maal, õhus kui vees. Lääne prefektuuri politseinike tänane tööpõld kisub vägisi viimase variandi poole. Palun ära mine asjatult tormi vaatama ja jälgi ametkondlikke käitumisjuhiseid. Homseks enam nii tugevat tuult ei prognoosita. #LääneP pic.twitter.com/Eo7UuBeD7T — Politsei (@Politsei) February 22, 2020

"Politsei on ees. Edasi ei pääse ka kohalikud elanikud ja hotellikülastajad, kellel soovitatakse auto mujale jätta. Vesi on osa mere- ja jõeäärseid piirkondi juba üle ujutanud, aga pole väga kaugele jõudnud," ütles linnavalitsuse liiklusspetsialist Toomas Tammela kell 17.

Tormiturismi vältimiseks sulges politsei laupäeva õhtul ajutiselt Tammsaare puiestee Supeluse ja Kanali tänava vahelise osa, edasi pääseb ainult ühistransport.

Seni oli keelatud üksnes Tammsaare puiesteest mere poole sõitmine, aga kuna liiklusmärke eirati, otsustas politsei ka Tammsaare puiestee sulgeda.

Kohalikel elanikel on võimalik auto jätta Karusselli tänavale ja teistele ümberkaudsetele tänavatele.

Linnapea Romek Kosenkranius palus mere ja jõe ääres uudistamist vältida, sest see takistab operatiivteenistuste tööd ja võib uudistajad ohtu seada.

Ilmateenistuse andmetel on merevee tõusu hari täna õhtul kella 21-22 ja ööl vastu homset kella kolme paiku, mil merevee tase võib tõusta 200 sentimeetri võrra üle maapinna. Ohustatud on madalamad mere- ja jõeäärsed alad.

Haapsalus on märkidega suletud Lahe tänav, Promenaadi ning Fra Mare hotellide juurde viivad teed.

Liiklusmärgid paigaldati selleks, et ennetada sinna sõitvate autode uppumist ning et seeläbi ei oleks takistatud vajadusel päästemeeskondade ligipääs. Inimestel palutakse liiklusmärkidest kinni pidada ning neid mitte eirata.

Päästeamet kutsub inimesi üles oma sõidukeid võimalikult kiiresti enne pimeduse saabumist ära viima ning kõrgematesse paikadesse parkima.

Pärnu lahes on prognooside kohaselt veetase õhtul tõusmas 180-200 sentimeetrit üle keskmise. Väinameres ja Haapsalus lubatakse õhtul kella 20 ajaks veetõusu 170 sentimeetrini, kriitiliseks piiriks on seal 160 sentimeetrit. Saarte rannikul jääb tõus väiksemaks, kuid maksimum saabub eeldatavasti hilisõhtul või 23. veebruari kesköö paiku, ulatudes Kuressaares umbes 110-120 sentimeetrit keskmisest kõrgemale.

Maanteeamet teatas kell 19:30, et Saaremaal sulgeti merevee tõusu tõttu Nasva sadama tee.

Päästeameti staap Lääne päästekeskuses. Autor/allikas: Päästeamet

Päästeameti teatel on Pärnusse koondunud regionaalne staap olukorra seiramiseks ning võimalike probleemide lahendamiseks. Põhiliseks ohustatud alaks on Pärnu rannapiirkond ning jõeäärsed alad, Haapsalu Väikse Viigi ümbrus ja Rohuküla sadam.

Öösel pöördub Soome lahel tuul läände ja ka Narva-Jõesuus on oodata veetaseme kriitilise piirini tõusmist.

Inimestel soovitab päästeamet viia autod ohustatud aladelt kaugemale ning varuda süüa ja juua. Kindlasti laadida täis telefoniaku ja akupangad ning hoida ilmaprognoosidel silm peal. Kui elektriühendus ja mobiilside katkevad, tuleks kuulata täistundidel Vikerraadio uudiseid patareiga raadiost või autoraadiost.

Lisaks palub amet vältida ohupiirkonnas liikumist, et ennast mitte ohtu seada. Pärnu linnavalitsus paigaldab rannapiirkonda liikluspiirangu märgid. Eemale tuleks hoida mahalangenud elektriliinidest ning teavitada nendest Elektrilevi numbril 1343. Inimvigastuste või otsest ohtu kujutavate purustuste korral tuleks helistada hädaabinumbril 112.

Liiklusjuhtimiskeskus teatas, et laupäeva pärastlõunal on teekatted põhi- ja tugimaanteedel märjad ning tugeva tuule tõttu on mitmel pool üle Eesti teedele langenud puid või oksi.

Prognoosi kohaselt jätkub vihmasadu õhtuni, kuid peale keskööd alates Lääne-Eestist pilvisus hõreneb ning saju võimalus väheneb. Taeva selginedes võib õhutemperatuur mandril paiguti langeda null kraadi juurde, mistõttu võib teedel tekkida ootamatu libeduse oht. Õhtul ja öösel puhub jätkuvalt tugev tuul ning tuulest tingituna võib olla teedel murdunud puid või oksi.

Elektrilevi andmetel oli laupäeval kella 23:15 seisuga Saare maakonnas 2325 elektrita klienti ning Pärnumaal veidi üle 500. Üle Eesti oli katkestusi 4250.

Elektrilevi soovitab varuda piisavalt joogivett ning katkestuse korral lülitada välja kõik elektriseadmed. Maha langenud või katkenud elektriliini märgates tuleb helistada kohe rikketelefonil 1343 või hädaabinumbril 112. Kindlasti ei tohi katkenud elektriliinidele ei tohi läheneda ega neid puudutada, kuna juhtmed võivad olla pinge all ning anda eluohtliku elektrilöögi isegi 8 meetri raadiuses.

Ilmateenistuse teatel laieneb vihma- ja lörtsisadu Lääne-Eestist üle maa. Keskpäevast alates on sadu mitmel pool tugev. Puhub lõuna- ja edelatuul 8-13, puhanguti 17-23 meetrit sekundis, rannikul 14-20, puhanguti kuni 27, Saaremaal kuni 30 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2-6 kraadi.

Tallinna-Pärnu joonest ida pool, kus sadu tuleb pärastlõunal enamasti tiheda lörtsina, langeb õhutemperatuur nulli kraadi ümbrusesse ja teeolud muutuvad talviseks, nähtavus halvaks.

Eeloleval ööl püsib ilm tormine, paljudes kohtades sajab vihma ja lörtsi. Öö hakul on sadu Ida-Eestis mitmel pool tugev, kuid jääb vastu hommikut harvemaks. Puhub edela- ja läänetuul 8-13, puhjanguti 17-21 meetrit sekundis, rannikul 14-20, puhanguti kuni 27, põhjarannikul kuni 30 meetrit sekundis, kuid hommikuks tuul nõrgeneb.

Õhutemperatuur on eeloleval ööl 0-4 kraadi.

Pühapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma ja lörtsi. Puhub edela- ja läänetuul 7-12, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Saartel ja rannikul ulatub tuule kiirus 10-14, puhanguti kuni 20 meetrini sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja pöördub Lääne-Eestis loodesse. Sooja on 2 kuni 6 kraadi.

2005. aastaga ei anna veel võrrelda

2005. aasta jaanuaritormi ajal ulatus 9. jaanuari öösel Kihnu saarel tuule kiirus iiliti 38 meetrini sekundis. Pärnus tõusis vesi 295 sentimeetrit üle Kroonlinna nulli (umbes 315 sentimeetrit üle Amsterdami nulli).

Tormis sai kannatada 775 maja ning Pärnus evakueeriti umbes 300 inimest. 11 inimesel tuvastati alajahtumine ning nad viidi haiglasse. Üks inimene hukkus.

Pikemalt saab 2005. aasta tormist lugeda SIIT