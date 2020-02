Prantsusmaa sulgeb oma vanima tuumajaama

Seni on suletud üks reaktor, teist ootab sama saatus juuni lõpus. Jaama sulgemist tervitavad keskkonnaaktivistid.

Sadakond inimest kogunes aga meelt avaldama jaama sulgemise vastu, kuna Fessenheimi väikelinnas on see otseselt või kaudselt pakkunud tööd umbes 2000 inimesele.

Tuumajaama sulgemine on osa Emmanuel Macroni plaanist, mis näeb ette tuumaenergia ja taastuvenergia tasakaalustamist. Jaama sulgemist on pikalt nõudnud ka Saksamaa, mille piiri lähedal see asub.