Päästjad on saanud 110 tormiväljakutset

Päeva jooksul kuni kella poole üheksani on päästjad saanud üle 110 tormituultest tingitud väljakutse. Väljakutsed on enamjaolt olnud seotud murdunud ja teedele või elektriliinidele kukkunud puudega, teatas päästeamet.

Kella 15.18 ajal käisid päästjad Tallinnas Tulbi tänaval vabastamas kahte murdnud kasepuu alla jäänud autot. Inimesed õnneks viga ei saanud.

Kuressaares lendas kella 15.07 ajal tuules lahti tulnud reklaamplakat auto esiaknasse, mis mõranes.

Kella 16.35 ajal lõhkus Tallinnas E. Vilde teel murdunud puu kahte autot. Päästjad aitasid puu eemaldada.

Tormi ajal on mõistlik püsida siseruumides, auto parkida puudest eemale ning üleujutusest ohustatud aladele lähedale mitte minna, hoiatas päästeamet.

Üleujutusohuga alade lähedal on omavalitsused Haapsalu, Pärnu, Vana-Pärnu ja Kuressaare rannikualadel liiklust piiranud.

Ilmateenistuse veetõusu haripunkt saabub Pärnus kell 22, kui veetase on prognoosi kohaselt 195 cm üle Amsterdami nulli. Haapsalus saabub kõrghetk kesköö paiku, kui tase on prognoosi kohaselt 170 cm üle Amsterdami nulli. Saaremaa veetase on allapoole kriitilist, kuid ka seal on paljud väikesed teeotsad ja ligipääsud takistatud ning endiselt soovitame vältida sinna liikumist.

Elektrilevi teatel võib veetõusu kõrghetk kaasa tuua osades jõe- ja rannikuäärsete piirkondades asuvates majapidamistes voolu väljalülitamise, et vältida võrguseadmete lühist ja tagada inimeste ohutus.

Info, millise veetaseme juures millistest jõe- ja mereäärsete piirkondade majapidamistest elekter välja lülitatakse, on näha Elektrilevi kodulehel olevalt üleujutuste kaardilt.

Lülitamisi teeb Elektrilevi siis, kui olukord seda nõuab, kuid kriitiliste piirkondade elanikel soovitatakse igaks juhuks elektrikatkestusteks valmistuda.