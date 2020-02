Torm on vaibunud, aga põhjustab veel probleeme

Lääne-Eesti rannikupiirkondasid ohustanud üleujutuse kõrghetk oli laupäeva õhtul kell 21.30, kui Pärnus mõõdetud veetase oli 166 sentimeetrit üle Amsterdami nulli.

Kell 23.00 oli see umbes 20 sentimeetrit langenud, kuid tõusis siis taas uuesti.

Veetõus jäi öösel pidama Pärnus 156 ning Häädemeestel 146 sentimeetri juures.

Haapsalu veetaseme tõus jõudis haripunkti laupäeva hilisõhtul kell 23.00, kui vesi tõusis 133 sentimeetrit üle Amsterdami nulli.

Pärast südaööd hakkas veetase alanema kõikides üleujutusest ohustatud piirkondades ning alaneb jätkuvalt tänase päeva jooksul.

Vee tõusmisest ohustatud piirkondades tungis vesi esimestele tänavatele ning kahjustada said mõned veevangi jäänud autod. Majadesse vesi ei tunginud, küll aga ohustas liiklemist, mistõttu suleti nii Pärnus, Haapsalus kui Saaremaal veest üle ujutatud tänavad. Pühapäeval on teed liikluseks taas avatud

Tormituuled ja üleujutused andsid päästeametile laupäeva õhtul tublisti tööd, aga Pärnus jäi veetase kardetust madalamaks ning suuremat pahandust ei teinud, küll aga oli tugev tuul, kinnitas ERR-i korrespondent Pärnus Ester Vilgats.

Vilgats ütles pühapäeva hommikul, et tuult veel on, aga see on laupäeva õhtusega võrreldes märkimisväärselt nõrgem. Vilgats rääkis, et veetase Pärnu linnas autodele ja majadele ohtu ei kujutanud.

Kihnu veeteed: häired laevaliinide töösjätkuvad ka pühapäeval

Aktsiaseltsi Kihnu Veeteed teatel on ka pühapäeval veel häireid mitme laevaliini töös. Seoses tugeva tuulega on edasi lükatud reisiparvlaeva väljumine Triigist kl 09:30.

Kihnust peaks hommikune laev väljuma graafiku kohaselt, aga Munalaust väljub hommikune laev juba kell 10.15 ehk varem kui plaanitud.

Õhtuste reiside kohta antakse teada pärast kella 15.

Manilaiu-Munalaiu liinil on väljumised tühistatud, Vormsi laev ei võta peale suuremaid sõidukeid.

Täpsem info on Kihnu Veeteede kodulehel.

Elektrilevi: elektrita on veel üle 3000 majapidamise

Elektrilevi andmetel on praegu Saaremaal elektrita ligi 3000 klienti, Võrumaal on elektrita 400 majapidamist, Viljandi- ja Pärnumaal üle saja.

Tugevad tuuled vaibuvad alles tänase päeva jooksul, seega liiklejad peaksid olema endiselt ettevaatlikud ning arvestama teele sattunud takistustega.