Türgis hukkus maavärinas Iraani piiri lähistel seitse inimest

Maavärina tugevuseks mõõdeti 5.7 magnituudi.

Viis inimest on saanud viga ja toimetati haiglasse, lisas ta. Veel inimesi on tõenäoliselt rusude all lõksus.

Päästeoperatsioon jätkub.

Maavärina epitsenter oli Iraani küla Habash-e Olya lähistel Türgi piirist vähem kui kümne kilomeetri kaugusel, teatas USA geoloogiateenistus (USGS).

Türgi uudisteagentuuri Anadolu andmeil tekitas maavärin purustusi mitmes külas Vani provintsis, kus varem sel kuul nõudsid kaks laviini 41 inimelu.