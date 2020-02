"Samost ja Sildam": EKRE apteegireformi eelnõu ootab Viljandis pidutsenud riigikogulasi

Ajakirjanikud viitasid, et paljud EKRE poliitikud on lubanud mitte president Kersti Kaljulaidi vastuvõtule minna.

"Mõtleme riigikogu liikmete peale, kes on kõik saanud kutsed sealhulgas ka Reformierakonna . Kas nad peavad siis jätma selle veini võtmata või sõitma väga varakult hommikul Viljandist Tallinna poole, sellepärast et juba teisipäeva hommikul kella kümne ajal ootab ees riigikogu istung, kus on esimesel lugemisel apteegireformi tagasipööramise eelnõu 139 SE. EKRE poolt esitatud eelnõu, mille sotsiaalkomisjon eelmisel nädalal pärast segaseid manöövreid väga kurikavalalt vabariigi aastapäeva järgsesse hommikusse suurde saali saatis," lausus Samost.

"Mis loomulikult on äärmiselt keeruline paljudele riigikogu liikmetele," lisas Sildam.

Samost juhtis tähelepanu, et EKRE fraktsiooni liikmed Viljandisse ei sõida. "Nendel on oma tõrvikurongkäik Tallinnas. Ehk siis on palju lähemalt tulla ja tõrvikrongkäigul ju alkoholi ei pakuta. Tegemist on avaliku üritusega," sõnas Samost.

Sildam rääkis, et kui väga tahta, saavad riigikogu saadikud ärgata Viljandis kell seitse ning õigeks ajaks kohale jõuda.

"Aga küsimus pole ju selles, küsimus on selles, mis saab apteegireformist. Me mõlemad oleme suhelnud mingite poliitikutega, üritanud aru saada kas EKRE eelnõu võiks läbi minna, kas 1. aprilli tärmin, mis ajast siis apteegi apteekide omanikud ei saaks olla hulgifirmad, kas seda on võimalik väärata või mitte. Mulle tundub, et selle vääramine vist väga tõenäoline enam ei ole," lausus Sildam.

Samosti sõnul sõltub kõik Reformierakonna fraktsiooni valikutest ja sellest, kas nad tahavad koos EKRE-ga minna pärast 1. aprilli sotsiaalminister Tanel Kiigele umbusaldust avaldama.

Sildam seda võimalust kuigi tõenäoliseks ei pea. "Kui EKRE läheb avaldama umbusaldust Tanel Kiigele, siis sel samal hetkel on see valitsus lahkunud," ütles Sildam.

"See võib olla vaade, mis Reformierakonna fraktsioonist tundub väga meeldiv," täpsustas Samost.

Ka seda ei pidanud Sildam eriti realistlikuks. "Ma ei usu, et Reformierakonna fraktsioonis on selliseid algajaid poliitikuid, kes arvavad, et EKRE läheb 2. aprillil seda valitsust lõhkuma," sõnas Sildam.