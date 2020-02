Veebruaritorm tegi Valgerannas palju pahandust

Munitsipaalmaal on vesi kaldast umbes viis meetrit ära hammustanud, See tähendab, et meri on endale ruumi juurde võtnud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

2017. aastal püstitatud armastuse ausamba on tuul kaldast alla lükanud. Kümme aastat tagasi rajatud kaldakindlustusest pole midagi järel. See osa kaldast, kus vesi on liiva koos puudega ära viinud, on RMK maa. Suur laastamine, kus tuul ja vesi on oma jõudu tõeliselt nautinud, on toimunud mitmesajal meetril.

"Sellist pilti ei ole Valgerannas näinud vähemasti 15 aastat. 2005. aasta Jaanuaritorm oli vast hullemgi veel. Aga täna on siin murdunud hulgaliselt puid," ütles Audru osavalla keskuse juhataja Priit Annus.

Ta lisas, et kaldakindluste taastamiseks sai kolm nädalat tagasi lõpetatud hange. "Tegija on olemas, kes oleks hakanud kaldakindlutust taastama. Nüüd on asi vaja hoopis suuremalt ette võtta," lausus Annus.

Tõenäoliselt ei saa looduse vastu ka mistahes kaldakindustusega. "Alati saab muidugi kive rohkem kuhjata. Aga eks see Valgeranna nagu Pärnugi viga see on, et kui vesi on pikalt väga kõrge ja tuleb õige suuna pealt tuul, ehk siis loode või ka lõunatuul - looduse jõud on tohutu," sõnas ta veel.

Annus ütles, et uue kaldakindlustuse osas tuleb nüüd tuleb tõsiselt aru pidada.